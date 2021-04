Syrský uprchlík po hrozbách nechce do Bundestagu. Naše hanba, zní Německem

„Velký zájem veřejnosti vyvolaný mojí kandidaturou ukazuje, co my uprchlíci dokážeme,“ uvedl Alaows ve své rezignaci. „Hlavním důvodem pro stažení mé kandidatury jsou vážné hrozby proti mně, a co je důležitější, vůči lidem kolem mě.“

Jednatřicetiletý Syřan, který do Německa přišel v roce 2015, oznámil v únoru, že bude za Zelené kandidovat v průmyslovém volebním obvodě Oberhausen a Dinslaken v Severním Porýní-Vestfálsku. V Bundestagu chtěl bojovat za práva uprchlíků a změnit způsob, jakým se Německo staví k rasovým otázkám.

Ihned se stal terčem kritických komentářů na sociálních platformách. Mnozí uživatelé mu vyčítali, že pokud tolik touží zlepšit životy syrských migrantů, měl by se vrátit do rodné země a začít tam.

Nelíbilo se jim též, že Alaows stále nemá německé německé občanství, i když o něj požádal. Kdyby jej nezískal alespoň v den voleb, nemohl by kandidovat.

Byly to až výhrůžky smrti ze strany krajně pravicových skupin, které jej ale donutily s politickou kariérou přestat. Alaows zrušil i členství v místní odnoži strany Zelených, aby ochránil své soukromí, uvádí stanice Deutsche Welle.

Dostalo se mu podpory od ostatních politiků. Podle ministra zahraničí Heika Maase je „pro naši demokracii hanebné, že z (kandidatury) sešlo tváří v tvář hrozbám a rasismu“.

Heiko Maas @HeikoMaas Tareq Alaows war der erste aus Syrien Geflüchtete, der für den BT kandidierte. Es ist erbärmlich für unsere Demokratie,dass dies an Bedrohungen & Rassismus scheitert. Solidarität mit ihm & allen,die sich ehrenamtlich engagieren und angefeindet werden! https://t.co/oZDjgasoQh

Podobně se vyjádřila i šéfka Zelených ve Spolkovém sněmu Katrin Göringová-Eckardtová. „Skutečnost, že Tareq Alaows nemůže kandidovat do Bundestagu, aniž by byla ohrožena bezpečnost jeho a jeho rodiny, je pro naši demokratickou společnost nesmírně zahanbující.“



Podle Cema Özdemira, potomka tureckých gastarbeiterů a poslance za Zelené, Alaowsova zkušenost ilustruje rozsah rasismu, který přetrvává v některých částech německé společnosti. „Až příliš dobře chápu, co to znamená, když vy a vaše okolí dostáváte rasistické výhrůžky,“ prohlásil.

„On neselhal, to my,“ zastává se syrského uprchlíka deník Die Zeit. „Otevřená společnost by měla být zodpovědná a prokázat mu úctu za odvahu a povzbudit ho. Zasloužil si důvěru, neposkytli jsme mu ji,“ píše.

Osm procent poslanců v Bundestagu má migrační původ. V běžné populaci je to 26 procent.

Zelení žádají, aby Spolkový sněm více reflektoval rozmanitost německé společnosti. Někteří její členové si ale stěžují, že samotná strana s tím má problémy a nestaví do vedoucích pozic dostatečné množství lidí s migračním původem.