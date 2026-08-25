Za skrýší zbraní u Berlína jsou sabotéři podporovaní Ruskem, píše magazín

V Rumunsku je zadržený Ukrajinec vyšetřován kvůli odesílání balíků z pobočky ukrajinské doručovací společnosti Nová pošta v Bukurešti. Tyto balíky adresované na Ukrajinu obsahovaly autopříslušenství či sluchátka, v nichž ale policisté našli chytře maskované rozbušky a hořlavinu.
V úkrytu v lese nedaleko německé metropole byly loni v říjnu nalezeny dvě pistole i s municí. Německá média o nálezu informovala minulý týden.
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U letiště v Lipsku našli další dron a výbušninu. Merz oznámí, kdo je viník
Skrýš se německým policistům podařilo najít díky polským vyšetřovatelům, kteří sledovali Vadyma S. kvůli plánované přepravě balíků obsahujících zápalná zařízení na Ukrajinu.
Muž loni podle časopisu Der Spiegel cestoval autobusem z Polska do Berlína, kde převzal dva malé balíčky a pak je ukryl u jezera Müggelsee. Svým kontaktům pak poslal fotografie a GPS souřadnice a vrátil se do Polska. Později byl zatčen v Rumunsku.
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Žhářské útoky v Německu chystal Ukrajinec naverbovaný ruskou GRU, další dva soud pustil
Podle časopisu Der Spiegel rumunští vyšetřovatelé zjistili, že mladý Ukrajinec a jeho komplic patřili k síti sabotérů, kteří se zaměřovali na evropské země a byli řízeni ruskými zpravodajskými službami.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt minulý týden uvedl, že generální státní zastupitelství zahájilo vyšetřování muže zadrženého loni v Rumunsku pro podezření ze špionáže a že Německo bude žádat o jeho vydání. Dobrindt řekl, že nemůže vyloučit zapojení „cizích mocností“, ale konkrétní zemi nezmínil.
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Pro Kreml plánoval žhářské útoky v Evropě. Němci obžalovali dalšího Ukrajince
Německé tajné služby v posledních letech opakovaně varují před sabotážními akcemi a špionáží. Podle šéfa civilní tajné služby BfV Sinana Selena za většinou sabotáží se zapojením zahraničních aktérů stojí nyní Rusko. Novým prvkem je přitom využívání takzvaných low level agentů.
To je označení pro lidi, kterří nejsou zpravodajsky školení, jsou ale naverbovaní tajnými službami. Podle Dobrindta byl i muž zadržený v Rumunsku takovým agentem.
Němečtí vyšetřovatelé v úterý našli poblíž letiště Lipsko/Halle třetí dron, který souvisí s hybridním incidentem z počátku srpna. Kriminalisté objevili také stopy vojenské výbušniny hexogen. Der Spiegel uvádí, že nalezený bezpilotní stroj byl vadný. Dronový útok podle kancléře Friedricha Merze ukázal, že Německo je ohrožené. Brzy hodlá oznámit, komu ho připisuje.