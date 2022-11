V Německu vydali zatykač na muže podezřelého ze zmizení dívky Maddie

Tříletá britská holčička Madeleine zmizela v květnu 2007 z apartmánu v turistickém komplexu v Praia da Luz u jihoportugalského města Lagos v regionu Algarve. Její rodiče byli v tu dobu na večeři v blízké restauraci.

Vyšetřovatelé předpokládali, že Madeleine někdo unesl, po určitou dobu byli mezi podezřelými dokonce rodiče holčičky, o jejíž osud se i díky kampani příbuzných zajímala média po celém světě.

Až v roce 2020 vyslovili němečtí vyšetřovatelé nahlas podezření, že za zmizením a nejspíš i smrtí Madeleine stojí Brückner. Muž, kterého odborníci považují za psychopata a manipulativního narcisistu, byl za sexuální zneužívání dětí odsouzen už v letech 1994 a 2016. Nyní si odpykává sedmiletý trest vězení za mučení a znásilnění 72leté Američanky v Praia da Luz v roce 2005.

Tento trest mu vyprší v roce 2025. Aby se ale v žádném případě nestalo, že se dostane na svobodu, obžalovalo ho v říjnu státní zastupitelství ve středoněmeckém Braunschweigu z dalších pěti sexuálních zločinů, které podle něj spáchal taktéž v Portugalsku mezi lety 2000 a 2017.

Na to soud v Braunschweigu reagoval vydáním zatykače. Zdůvodnil to tím, že existují pádné důvody se domnívat, že Brückner skutečně spáchal trojici znásilnění a dva případy zneužívání dětí. Zatykač ještě musí být schválen v Itálii, kde byl v roce 2018 Brückner zatčen, než ho úřady vydaly do Německa.

V případu Madeleine zatím Brückner, který jakýkoliv podíl na jejím zmizení odmítá, obžalován nebyl. Je ale stále vyšetřován.