Kdo v Německu nejčastěji žádá o dávky? Mohammed. Seznam to zprvu neukázal

Autor:
  11:40
Jmenný seznam, který si od spolkové vlády vyžádala nacionalistická strana Alternativa pro Německo (AfD), odhalil, kdo nejčastěji v Německu usiluje o dávky zvané Bürgergeld. Na prvním místě je Mohammed, následuje Thomas a třetí příčku obsadil Ahmad. Je to ovšem složitější – takové pořadí vykázal seznam až poté, když AfD sloučila všechny jednotlivé varianty jmen dohromady.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: ČTK

Typickým příkladem je podle německého bulvárního listu Bild právě časté křestní jméno Mohammed. To se totiž vyskytuje dokonce v 19 podobách – mimo jiné jako Mohamed, Muhammad, Mohammad, Mahamadou nebo Mhammed.

V původním seznamu, kde spolková vláda jednotlivé varianty oddělovala, vedl Michael.

Následovala jména Andreas, Thomas a Daniel. Například formu Thomas a Tomas uváděl rejstřík na dvou různých místech, což způsobilo, že se jména objevila vícekrát, ale vždy až dále v žebříčku.

„Budou vděčni, začnou ctít ženy a najdou si práci.“ 10 let od krize Němci stále tápají

Poslanec AfD René Springer pak požádal spolkovou vládu o doplňující údaje ke křestním jménům a nechal sloučit více možností zápisu dohromady. Až poté se vyhoupl Mohammed do čela s 39 280 žadateli.

Jak upozorňuje Bild, dříve byla forma jména „Mohammad“ na 11. místě, „Mohamad“ na 21. místě. Ve variantě „Mohammed“ se jméno vůbec neobjevilo v první padesátce (s 5 010 zmínkami).

Na druhém místě nově následuje Michael (resp. Michel, Mischa, Maik) s 24 660 zmínkami a za ním Ahmad (celkem ve 13 podobách) s 20 660 zmínkami.

Německo má problém. Čtvrtina migrantů chce pryč, hlavně ti vzdělaní

Čísla pocházejí pouze z úřadů práce ve společném zařízení (gE), tedy z míst, kde spolupracuje Federální agentura práce s obcemi. To znamená, že neposkytují úplný obraz o všech úřadech.

Spolková vláda ve své odpovědi rovněž výslovně zdůrazňuje, že z křestního jména nelze automaticky odvodit národnost, připomíná list.

Merkelová v roce 2015 rozhodla správně, říká Syřan známý fotkou s kancléřkou

Podle Spolkové agentury práce pobíralo na konci roku 2024 v Německu občanský příjem (dávky Bürgergeld) celkem 5,42 milionu lidí. Z toho bylo 2,82 milionu Němců (52 procent) a 2,60 milionu cizinců (48 procent).

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Do Česka se dostala nebezpečná nemoc červených očí, zajíci hynou do několika dní

Zarudlé oči, záněty hlavy, apatie. Do Česka se pravděpodobně ze sousedního Rakouska dostalo vysoce nakažlivé virové onemocnění myxomatóza, které ve velkém hubí divoké zajíce. Experti varují, že...

29. srpna 2025  9:42,  aktualizováno  11:49

Kdo v Německu nejčastěji žádá o dávky? Mohammed. Seznam to zprvu neukázal

Jmenný seznam, který si od spolkové vlády vyžádala nacionalistická strana Alternativa pro Německo (AfD), odhalil, kdo nejčastěji v Německu usiluje o dávky zvané Bürgergeld. Na prvním místě je...

29. srpna 2025  11:40

Bez dětí 15 let nezvládnu, zoufá si nad trestem žena. Dvakrát zkusila zabít manžela

Se souhrnným patnáctiletým trestem vězení odešla od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové třicetiletá Michaela M., která loni v říjnu v pardubických Polabinách po hádce napadla nožem...

29. srpna 2025  11:29

Firma překvapila zaměstnance. Dostali volno, aby oslavili zásnuby Taylor Swift

Jedna z nejúspěšnějších zpěvaček současnosti Taylor Swift nehýbe jen ekonomikami světa, ale už i pracovní dobou v jedné účetní firmě v americkém Kansasu. Zaměstnanci společnosti H&R Block dostali...

29. srpna 2025  11:28

Ať Německo změní vlajku a hymnu, vyzývá levičácký místopředseda Bundestagu

Německo by mělo změnit svou hymnu a vypsat referendum o podobě vlajky. V rozhovoru s listem Rheinische Post k tomu vyzval místopředseda německého Spolkového sněmu Bodo Ramelow. Podle člena...

29. srpna 2025  11:11

Stěnu poblíž školy potřísnil olejem. Zbourat, schází se tam sebranka, zlobí se v Litovli

Nespokojený litovelský občan vzal spravedlnost do svých rukou. Zeď u arboreta poblíž Základní školy Vítězná nejprve posypal vápnem, poté polil mastnou tekutinou. Zídka je totiž oblíbeným místem...

29. srpna 2025  11:01

Byl posedlý myšlenkou zabíjení dětí, popsal prokurátor střelce z Minneapolisu

Ačkoliv neměl útočník z Minneapolisu podle policie žádný konkrétní motiv, byl posedlý myšlenkou zabíjení dětí. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek uvedl americký generální prokurátor pro Minnesotu...

29. srpna 2025  10:23

Jste proruský, vmetl Hřib šéfovi Motoristů. Vy zase pročínský, kontroval Macinka

Vysíláme

Předvolební duel Rozstřelu mezi předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem a šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou se rychle vyhrotil. V ostré debatě o elektromobilech a závislosti na velmocích se navzájem...

29. srpna 2025

Šéfka žalobců uspěla s dovoláním, soud musí znovu projednat útok nožem u baru

Nejvyšší soud nařídil Vrchnímu soudu v Praze, aby znovu rozhodl v kauze útoku před plzeňským barem. Za napadení soka nožem dostal pachatel v odvolacím řízení jen podmíněný trest. Nejvyšší státní...

29. srpna 2025  9:45

USA zrušily celní výjimku pro zásilky menší hodnoty. Platila téměř 100 let

Spojené státy po asi sto letech ukončily celní výjimku pro balíky z ciziny, která dosud platila na zásilky v hodnotě do 800 dolarů (16 900 korun). Změna začala platit v pátek. Clo se tak nyní...

29. srpna 2025  9:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Statistici zlepšili odhad ekonomiky. Meziročně stoupla o 2,6 procenta

Tuzemská ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 2,6 procenta a proti předchozím třem měsícům o půl procenta, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Růstu pomohly útraty domácností.

29. srpna 2025  9:34

Patří Sauronovi? Hledáme pána prstenu, oznámily ztráty a nálezy v Hamburku

Hamburská ústřední kancelář ztrát a nálezů vydala kuriózní výzvu: hledá pána prstenu. Nedaleko jednoho z místních nákupních center se totiž našel prsten s nápisem v černé řeči, kterou pro svá díla...

29. srpna 2025  9:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.