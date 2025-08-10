Deník Bild uvádí, že lidé se usadili na židlích a dekách, aby mohli událost pozorovat. Někteří si přinesli i piknikové koše.
Loď má přibližně 1250 kajut, má být schopna pojmout přibližně 4 000 cestujících. Bude poháněna zkapalněným zemním plynem (LNG) s cílem snížit emise ve srovnání s tradičními pohonnými systémy.
Pasažéři si zde mohou užít disneyovské muzikály, navštívit dvě kina. K dispozici mají také deset bazénů a tobogán s animovanými filmy.
Po dokončení prací plavidlo vypluje za Atlantik na Floridu, kde poprvé s cestujícími zamíří 20. listopadu z floridského Fort Lauderdale na Bahamy. Cena na tři noci stojí pro jednoho 1 445 eur (přes 35 tisíc korun). Nejlevnější možnost v nabídce je cesta na tři noci ze Singapuru za 927 eur (přes 22 tisíc korun), nejdražší je plavba na dvanáct nocí z Říma do Barcelony za 7 834 eur.
|
Halloweenské večírky jako stroj na peníze. Disney ví, jak na svátku vydělat
Disney Destiny je již sedmá loď provozovatele výletních plateb Disney Cruise Line, která spadá pod společnost Walt Disney. Meyer Werft vyrobil tři z nich a má zakázku na další čtvrtou, kterou by mělo dodat do roku 2031.
Stanice NDR podotýká, že ještě minulý rok hrozil loděnici bankrot. V rámci záchranného balíčku získala vláda přibližně 80 procent akcií společnosti za 400 milionů eur.