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Německo vydalo Ukrajince podezřelého z vraždy Janukovyčova poradce v Madridu

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  16:39
Německo vydalo do Španělska muže podezřelého z vraždy poradce ukrajinského exprezidenta Viktora Janukovyče Andrije Portnova. Letoun s ním přistál dnes v Madridu, napsala agentura EFE s odkazem na španělskou policii. Vydaným je pětačtyřicetiletý muž ukrajinské národnosti.

Muže němečtí a španělští policisté zadrželi v Německu, u hranice s Nizozemskem, na konci února. Muž byl podle španělské policie členem tříčlenné skupiny, která zaútočila na dvaapadesátiletého muže u vchodu do školy American School Madrid na konci loňského května.

Podle policie na Portnova útočníci vypálili nejméně devět střel. Španělská záchranná služba uvedla, že muž utrpěl tři střelná zranění, včetně jednoho do hlavy, a zemřel krátce po příjezdu první sanitky.

Portnov byl poradcem exprezidenta Janukovyče v roce 2014, kdy vláda proruského prezidenta čelila silným protestům. Portnov se na nějakou dobu ocitl také na sankčním seznamu EU, ze kterého byl ale později vyškrtnut. Stále byl na americkém sankčním seznamu.

Na Ukrajině čelil vyšetřování z vlastizrady kvůli údajnému zapojení do ruského obsazení ukrajinského poloostrova Krymu v roce 2014. Podle dokumentů, se kterými se seznámila stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), Portnov nejpozději od roku 2024 žil ve Španělsku.

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