Na čerpací stanici v Německu došlo k explozi, na místě jsou zranění

  9:25
V pátek dopoledne došlo k výbuchu na čerpací stanici v Castrop-Rauxelu v německém Severním Porýní-Vestfálsku. Na místě je několik zraněných lidí, informují německá média.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Na místě exploze podle magazínu Focus zasahuje množství hasičů. Policie hlásí, že na cestě jsou také dva záchranné vrtulníky.

Připravujeme další podrobnosti...

Castrop-Rauxel

Castrop-Rauxel

