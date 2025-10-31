Na čerpací stanici v Německu došlo k explozi, na místě jsou zranění

Na místě exploze podle magazínu Focus zasahuje množství hasičů. Policie hlásí, že na cestě jsou také dva záchranné vrtulníky.
Připravujeme další podrobnosti...
Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...
Soud uložil Arménovi Richardu Svobodovi a Moldavanovi Olegu Fedorovovi výjimečné tresty ve výši 28 a 25 let vězení. Podle pátečního nepravomocného rozsudku si restauratér Svoboda objednal odstranění...
V pátek dopoledne došlo k výbuchu na čerpací stanici v Castrop-Rauxelu v německém Severním Porýní-Vestfálsku. Na místě je několik zraněných lidí, informují německá média.
Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...
Velká část vokálních linek na pražském koncertě Katy Perry v O2 areně zněla z playbacku. A když už zpívala popová hvězda naživo, bylo to nevalné. Zklamala i výprava, která nenavázala na megalomanskou...
Americký deník Financial Times rozkryl události, které stály za zrušením summitu v Budapešti, na němž se měli americký prezident Donald Trump s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem dohodnout na...
Let trval asi hodinu, dva muži při něm vystoupali až do výšky 1 700 metrů nad zem a pro Pražany znamenal do té doby nevídané pozdvižení. Právě 31. října 1790 ze Stromovky odstartoval poprvé v...
Po téměř pěti letech od předčasného odchodu písničkáře Davida Stypky se fanoušci dočkají nové desky s názvem Opatruj. Materiál pochází z archívu rozpracovaných písní a do finální podoby ho dotáhli...
Ve věku 58 let zemřel Gennadij Nazarov, ruský herec, který se u nás proslavil titulní rolí v Menzelově filmu Život a neobyčejná dobrodružství vojína Čonkina. Český koprodukční film byl jeho první...
Let americké společnosti JetBlue z Cancúnu v Mexiku do Newarku v New Jersey skončil předčasně v Tampě na Floridě. Důvodem bylo zranění několika cestujících poté, co stroj nečekaně prudce ztratil...
Nejméně 19 lidí zemřelo kvůli hurikánu Melissa na Jamajce, uvedla ministryně školství a informací Dana Morrisová Dixonová jako novou oficiální bilanci. Dříve místní úřady informovaly o sedmi mrtvých....
Okolnosti nedávné smrti baskytaristy a zakládajícího člena kapely Limp Bizkit se ukazují čím dál dramatičtější. Sam Rivers podle záznamu z tísňové linky 911 ležel obličejem v kaluži krve, když ho...
Nejméně dva lidi zabil v noci nálet ruských dronů na město Sumy na severovýchodě Ukrajiny, uvedl šéf oblastní správy Oleh Hryhorov a také úřadující starosta města Artem Kobzar s tím, že počet...