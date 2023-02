Němka zabila svou dvojnici, aby fingovala vlastní smrt. Chtěla se ukrýt

Když zoufalí rodiče našli minulý rok na zadním sedadle auta mrtvou dívku, o které si mysleli, že je jejich zmizelá dcera, kosmetička iráckého původu Šahraban K., začal tím příběh, který jako kdyby vypadl z knihy profesionálního spisovatele krimi. Po ohledání mrtvoly totiž policisté přišli na to, že stopy DNA nepatří zmizelé ženě, ale někomu úplně jinému.

Rozpoutalo se vyšetřování s cílem zjistit, kdo je zemřelá žena podivuhodně podobná Šahraban a kdo ji zabil. Německá média překřtila celý případ na „vraždu dvojnice“.

Policisté nyní přišli s nečekaným zvratem. Třiadvacetiletou oběť nezbavil života nikdo jiný než ona třiadvacetiletá žena, kterou její rodiče tak usilovně hledali.

Vlevo vražedkyně, vpravo její dvojnice.

„Takový případ nemáme každý den. Zvláště s tak velkolepým zvratem. V den, kdy jsme našli tělo, jsme nečekali, že se to vyvine takhle,“ připustil podle deníku Bild výjimečnost vraždy i policejní mluvčí Andreas Aichele.

Oběť se jmenovala Chadidja O., byla alžírského původu a žila v Eppingenu. Šahraban se svým kosovským přítelem si ji našla přes Instagram. Vylákala ji ven nabídkou kosmetických služeb.

Podle Süddeutsche Zeitung dvojice kontaktovala ještě před Chadidjou několik různých žen, což naznačuje, že čin připravovala dlouho. Cíleně hledali ty, které vypadají jako obviněná Šahraban: dlouhé hnědé vlasy, snědá pleť a silně nalíčený obličej. Podle Aicheleho se odehrála „hrstka“ neúspěšných pokusů.

Jejich plán spočíval v „zabití těchto žen a jejich umístění tak, aby mrtvola byla považována za obviněnou“. Šahraban podle vyšetřovatelů chtěla fingovat svou smrt, aby se mohla skrývat „kvůli rodinným problémům“.

Vražda se odehrála 16. srpna. Pachatelé jeli za svou obětí do Bádenska-Württemberska, kde ji vyzvedli z jejího domova. Pak ji vzali do nedalekého lesa, kde ji více než padesátkrát pobodali. Znetvořili jí i obličej, zřejmě proto, aby ztížili identifikaci. „Bylo to extrémně brutální,“ popsal vraždu Aichele.

Po spáchání činu odjela dvojice i s mrtvolou do Ingolstadtu a zanechala ji v autě, kde ji pak našli rodiče Šahraban. Den poté pitva zjistila, že něco nehraje. Policie oba podezřelé zatkla o dva dny později, od té doby jsou ve vazbě, každý jinde.

Policie případ stále vyšetřuje, povolává svědky a pátrá po dalších stopách. Oběma podezřelým hrozí doživotí.