Němci, kteří pro zábavu ubodali těhotnou dívku, dostali 12 let a doživotí

Devatenáctiletého obviněného poslal na dvanáct let do vězení pro mladistvé a nařídil mu psychiatrickou péči. Jeho jednadvacetiletý spolupachatel odešel od soudu s doživotním trestem. Povaha zločinu přitom v podstatě vylučuje, aby byl po patnácti letech podmínečně propuštěn.



„Neměli nejmenší důvod k tomu, aby měli zlostné nebo pomstychtivé myšlenky,“ řekla soudkyně v severoněmeckém Stralsundu, podle níž dvojice pachatelů svůj čin rozmýšlela dlouho dopředu.

Muže, jejichž jména nebyla zveřejněna, zatkli měsíc po vraždě. Ta se odehrála v březnu v přímořském letovisku Zinnowitz. Obětí se stala náhodně vybraná Marie K., která žila sama a byla tak snadnou kořistí. O tom, že je těhotná, nejméně jeden z vrahů dobře věděl.

„Mluvili jsme o tom, jaké by to bylo někoho zabít,“ řekl mladší z mužů podle webu týdeníku Focus už dříve soudu, aniž projevil větší emoce.



V rámci rozhovoru mezi oběma muži pak padla věta: „Udělejme to dnes.“ Navrhoval jména z okruhu svých známých. Marii nakonec vybrali jako oběť, protože to „bylo snazší“. Byla to přítelkyně družky mladšího z pachatelů. Po vraždě, při které ženu bodli nejméně devatenáctkrát, dívce sebrali mobilní telefon, který později zahodili do moře společně i s použitým nožem.