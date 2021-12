Z vraždy v Braniborsku je podezřelý manžel. Zabil svou ženu a tři děti

Vyšetřovatelé od počátku mluvili o tom, že pětičlenná rodina podle všeho zemřela násilnou smrtí. Nyní podle rozhlasové a televizní stanice RBB pracuje s verzí, že své nejbližší zabil otec rodiny, který posléze spáchal sebevraždu.

Nasvědčuje tomu mimo jiné dopis na rozloučenou, který se našel. Navíc na místě policie neobjevila žádné stopy po násilném vniknutí do domu nebo po boji, a nic tak neukazuje na to, že by se na místě nacházel ještě někdo jiný.

Policii na místo přivedl telefonát člověka, kterému se zdálo divné, že obyvatele domu nikde nevidí. „Vycházíme z toho, že jde o vraždu,“ řekl pak k neštěstí policejní mluvčí Lutz Miersch. Na tělech totiž byly stopy po střelných i bodných zraněních.