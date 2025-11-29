V bytě v Německu našli mrtvoly ženy a dítěte. Podezřelým je otec ze Slovenska

Ženu a dítě našla policie v sobotu dopoledne v bytovém domě v městské části Oberbilk. Vyšetřování převzalo policejní oddělení vražd. Podle policejního sdělení není známo, že by v minulosti byly u rodiny provedeny zásahy v souvislosti s domácím násilím.
Odpoledne byli na místě vyšetřovatelé zajistit stopy, uvedla policejní mluvčí podle agentury DPA. Další podrobnosti kriminalisté nesdělili. Nejdříve v pondělí by je mělo oznámit státní zastupitelství v Düsseldorfu.
