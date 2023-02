Němci lapili vraha seniorek. Zabíjel o středách, obětí může být i milionářka

V obci Michelbach an der Bilz u zmíněného města byla minulý týden nalezena mrtvá devětaosmdesátiletá Gertraute N. Zemřela ve svém bytě. V prosinci minulého roku našli mrtvou sedmasedmdesátiletou vdovu Heidemarii K. v bytě přímo ve Schwäbisch Hallu.

Policie má za to, že byly obě zavražděny. Asi dvě stě metrů od domova druhé oběti navíc už v říjnu 2020 zemřela čtyřiadevadesátiletá Elfriede Huchlerová, která kdysi zdědila rodinný pivovar Ritter. Ten ve městě podle portálu Südwest Presse fungoval do konce sedmdesátých let.

I v případu Huchlerové vyšetřovatelé došli k závěru, že šlo o vraždu. Pachatele však tehdy nevypátrali, píše Der Spiegel s tím, že jsou si všechny tři případy podobné. Kromě toho, že zavražděnými byly ženy v důchodovém věku ze stejného okresu, je tu ještě jeden detail.

Vrah vždy útočil ve středu. Nakonec i díky stopám DNA na vražedných předmětech policisté dopadli podezřelého. Je jím jednatřicetiletý muž srbské národnosti, který se do Německa přistěhoval i se svou ženou a dvěma dětmi teprve v prosinci loňského roku. Zda stojí za vraždou z roku 2020, tak zatím není jasné. Tehdy navíc policisté hledali blond ženu s výrazným make-upem.

Prozradil se pokusem o loupež

„Takové množství vražd není tady na venkově obvyklé. Navíc stojí za pozornost, že oběťmi jsou jen starší ženy. Spojení tu určitě existuje,“ cituje Bild německého státního zástupce.

Nyní je muž ve vazbě a čelí obvinění z vraždy, zabití a pokusu o loupežné přepadení. Vyšetřovatelé totiž věří, že se 17. ledna pokusil ve městě Ilshofen ve stejném okrese oloupit třiaosmdesátiletého muže. V jeho domě mu vyhrožoval se zbraní v ruce. K vypátrání podezřelého pak vedl identikit, který policie po loupeži zveřejnila, a informace o nákupu vražedné zbraně.

„Podařilo se nám poskládat několik kousků puzzle dohromady,“ uvedla policie, která v úterý prohledala bytový dům v těsné blízkosti dvou ze tří míst činu a podle svědků vyvedla muže v poutech. Po něm z domu vyšla i žena s dítětem.

Policisté nakonec zapečetili byt a sklep této rodiny. Motiv vražd dosud policie nezveřejnila, podle portálu Focus jím však mohou být peníze. Pachatel údajně v domovech svých obětí ukradl dvou až trojciferné sumy. Policie na závěr uvedla, že s ní podezřelý dosud neměl problémy a že ani on, ani jeho rodina v Německu není registrovaná.

Podobizna hledaného muže: