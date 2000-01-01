náhledy
Zemské volby v Sasku-Anhaltsku přinesly politické zemětřesení. Pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD) dosáhla historického triumfu a se 43,8 procenta hlasů deklasovala konkurenci, na absolutní většinu v zemském sněmu však těsně nedosáhla. Paradoxní roli jazýčku na vahách tak nyní může sehrát Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW).
Autor: Reuters
Vlna odporu v ulicích. Krátce po oznámení prvních odhadů vyšly v německých městech do ulic tisíce demonstrantů zejména v Magdenburgu, kteří požadovali zahájení procesu směřujícího k úplnému zákazu AfD.
Autor: Reuters
Trpký večer pro křesťanské demokraty. Šéf zemské CDU Sven Schulze a jeho straničtí kolegové sledují propastný pád své strany, která ztratila dvacet procentních bodů a přišla o pozici lídra zemské politiky.
Autor: Reuters
Úleva a euforie. Ve volebním štábu Zelených propukly bouřlivé oslavy poté, co prognózy potvrdily zisk bezmála devíti procent a historicky nejlepší zemský výsledek strany.
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Neomezená radost vítěze. Lídr zemské kandidátky AfD Ulrich Siegmund neskrýval nadšení a prohlásil, že jeho strana tímto triumfem „píše dějiny“.
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Nejmenší frakce s obrovskou mocí. Vedení BSW v čele kampaně kritizovalo vládní politiku, nyní se zástupci strany stali klíčovými hráči povolební matematiky.
Autor: Reuters
Těsně nad hranicí pěti procent. Nově zformované hnutí Sahry Wagenknechtové uhájilo vstup do magdeburského sněmu o desetiny procenta, což z něj činí nečekaného tvůrce možné koalice s AfD.
Autor: Reuters
Smutek však zažila jiná levicová strana, Die Linke, jejíž příznivci v Magdeburku sledovali pád své strany, ale dost možná i pád takzvané protipožární zdi.
Autor: Reuters
Mobilizace odpůrců krajní pravice. Antifašistické skupiny a aktivisté v Německu reagují na volby hlasitými protesty a voláním po obraně demokracie. Část z účastníků dokonce volala po zákazu strany.
Autor: Reuters
Volební lídr Ulrich Siegmund dorazil pro vítězství na ikonickém východoněmeckém mopedu Simson.
Autor: Reuters
Vozidlo s nápisem pouze „Alternativa pro Německo“ (AfD) projíždí Magdeburgem. Jen AfD to však nebude – k jednobarevné vládě jí chybí tři mandáty. (6. září 2026)
Autor: Reuters