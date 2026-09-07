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Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně
Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...
OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...
Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média
Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...
Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye
Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...
Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho
Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...
Ministr školství Plaga představí výsledky mezinárodního srovnání žáků PISA
Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a ministr školství Robert Plaga (ANO) představí výsledky mezinárodního srovnání českých patnáctiletých žáků. Průzkum PISA, který vychází jednou za čtyři...
Kvůli výhrůžce bombou evakuují nemocnici v Kadani, pryč museli i pacienti na lůžku
Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku, museli ji opustit i někteří pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě je pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným...
Studená fronta rozpůlí Česko. Mapa ukazuje, kde bude pršet a kde udeří vedra
Počasí ve středu rozdělí republiku, rozdíl mezi teplotami na západě a na východě bude až 16 stupňů Celsia. Úterních odpoledních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v...
Rusko v noci obnovilo útoky na Kyjev. Ukrajinské drony zasáhly Saratov
Rusko v noci na úterý obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Útok si vyžádal dva mrtvé a sedm zraněných, uvedly úřady. V Polsku startovaly stíhačky. Ukrajinské bezpilotní prostředky rovněž...
Kandidátky na magistrát omládly, přibylo žen. Nejvíce mladých pod 30 posílají Motoristé
Už 9. a 10. října se ve volbách do zastupitelstva rozhodne o novém rozložení sil v městských částech i na magistrátu. O křeslo v zastupitelstvu v Nové radnici na Mariánském náměstí se letos uchází 24...
Mohutný požár pohltil obchodní dům Lidl v Kladně
Hasiči v noci likvidovali mohutný požár obchodního domu Lidl v Kladně. Vyhlásili druhý a později i třetí stupeň poplachu, na místě zasahovalo na 18 jednotek. Z přilehlé ubytovny evakuovali 53 lidí....
Manželé v Polsku vyhodili s komodou i životní úspory. Nálezci teď hrozí vězení
Ztrátou životních úspor mohli za chvilku nepozornosti zaplatit obyvatelé polské vsi Warzymice u Štětína, kteří spolu se starou komodou vyhodili i několik desítek tisíc eur v hodnotě přesahující...
Ukrajinský generální prokurátor oznámil rezignaci. Tvrdí, že se na korupci nepodílel
Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko v pondělí pozdě večer oznámil, že prezidentovi Volodymyru Zelenskému a parlamentu předložil svou rezignaci. Učinil tak po korupčním skandálu, který v...
Poslance čeká opět boj o zákon o státních zaměstnancích, návrh vrátil Senát
Poslanci budou znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Zákon o státních zaměstnancích odmítli senátoři kvůli obavám z politizace státní správy. Vetovali i doprovodnou...
Šumavu otravují toxické látky po armádě. Turek mluvil o yperitu, pak o fosgenu
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostředí za Motoristy sobě Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády, které kontaminují i okolí. Oznámil to na tiskové...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
V EU jsme často za černou ovci. Slovenský ministr o sabotážích i jednání s Ruskem
Politická korektnost nás vede jen do záhuby, říká slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár o diplomacii evropských států. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje dialog s Moskvou i přes zmařené útoky...
Ukrajina chce převzít výrobce balené vody. Vadí jí podíl ruského oligarchy
Ukrajinské úřady vedou spor s britskou miliardářskou rodinou Patarkacišviliových o budoucnost významného výrobce balené vody IDS Ukraine. Společnost, pod kterou patří nejprodávanější ukrajinská...