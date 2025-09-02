Statisticky nemožné? AfD zaskočila série úmrtí jejích kandidátů před volbami

Nejprve média a sociální sítě zaujala postupná úmrtí čtyř kandidátů. Šok pak následoval, když zemřeli i dva náhradníci. Policie uvedla, že příčiny smrti byly buď přirozené, nebo nebyly zveřejněny z důvodu ochrany soukromí rodiny. Neexistují však důkazy o cizím zavinění. Série úmrtí vedla k nutnosti přetisknout volební lístky a někteří voliči hlasující poštou budou muset odevzdat svůj hlas znovu.
Úmrtí vyvolala podle očekávání vlnu konspiračních teorií, které spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová nijak ani nevyvracela. Naopak sdílela názor ekonoma v penzi Stefana Homburga, který tvrdí, že takovýto počet úmrtí kandidátů je „statisticky téměř nemožný“.
Dejte hlas AfD, jinak je s vámi konec. Musk znovu zasahuje do voleb v Německu
Dvojka strany pro tento region – Kay Gottschalk – však přiznal, že podle jeho dosavadních informací žádná z konspirací není pravděpodobná. Ministerstvo vnitra spolkové země také poukázalo na to, že zemřeli i kandidáti jiných stran, včetně Zelených a sociálních demokratů
Severní Porýní-Vestfálsko má 18 milionů obyvatel a v místních volbách 14. září se o úřad bude ucházet přibližně 20 tisíc kandidátů. Volit mohou už občané starší 16 let. AfD, kterou civilní tajná služba v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou, se ve federálních volbách v únoru stala druhou největší stranou Německa.
Ke komunálním volbám v nejlidnatější německé spolkové zemi se vyjádřil i americký podnikatel Elon Musk, který mluvil předtím i do celonárodních voleb. „Německo bude buď volit AfD, nebo to bude konec Německa,“ napsal na sociální síti X. Reagoval tím na příspěvek, podle kterého se strany kandidující v Kolíně nad Rýnem dohodly na tom, že nebudou v kampani téma migrace zneužívat a budou vystupovat proti rasismu a antisemitismu. K dohodě se podle dřívějších informací německých médií připojily všechny strany s výjimkou AfD.