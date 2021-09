Pověste Zelené, opřela se krajní pravice do soupeřů. V pořádku, rozhodl soud

Ačkoli správní soud v Kamenici (Chemnitz) dal Třetí cestě v úterním verdiktu své požehnání, rovněž nařídil, že se její plakáty musí ve městě nacházet v minimální vzdálenosti sto metrů od plakátů Zelených. Pokud Třetí cesta toto pravidlo dodrží, nevidí soud zásadní problém.



Úředníci ve Cvikově nařídili straně odstranění plakátů v minulém týdnů poté, co si na ně stěžovali místní. Úřad Třetí cestě pohrozil, že pokud plakáty nestáhne z ulic do tří dnů, udělá to sám. Město argumentovalo tím, že slogan je porušením veřejného pořádku a lidské důstojnosti.

Třetí cesta si to ale nenechala líbit a obrátila se na soud, jenž plakáty povolil. Město Cvikov se odvolalo k vyššímu soudu v Budyšíně (Bautzen).

Starostka Cvikova Constance Arndtová uvedla, že na tom, jak daleko od sebe plakáty jednotlivých stran visí, vůbec nezáleží. „Není v tom rozdíl. Výzva k pověšení Zelených zůstává zcela nesnesitelná, nedemokratická a nezodpovědná,“ prohlásila Arndtová podle agentury AP.

Regionální pobočka Zelených uvedla, že věří, že město bude při odvolání slavit úspěch. Plakáty Třetí cesty jsou podle ní „výzvou k zabití tisíců členů a příznivců hnutí“ a nemá ve veřejném prostoru místo.



Zelení se podle listu Frankfurter Rundschau (FR) nyní chystají na plakátovou ofenzívu. Do města už poslali přes 200 plakátů s heslem „Nenechte demokraty viset“, které rozvěsí. Podle FR tím chtějí Třetí cestě znemožnit dodržení oněch soudem nařízených 100 metrů.

Nezvykle tvrdá kampaň

Německá média již koncem srpna informovala, že se Zelení před parlamentními volbami stali ve velkých německých městech terčem plakátové antikampaně, která je na německé poměry nezvykle tvrdá.



To, že akce překračuje zavedené zvyklosti, dokládají i solidární prohlášení představitelů konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), tedy stran, které Zeleným konkurují v boji o kancléřské křeslo.

Očerňovací kampaň pod heslem Zelený hnůj (Grüner Mist) vyvolala kontroverze nejen kvůli své rétorice, ale také kvůli nejasnému financování a tomu, že její stopy vedou k protiimigrační Alternativě pro Německo (AfD).

Zelené billboardy s nápisem „Zelený hnůj? Ne, děkuji!“ se objevily ve zhruba padesátce měst v zemi. Na plakátech se objevil také výčet špatností, které organizátoři antikampaně ekologické straně přisuzují.



Totalitní, socialistické, nepřátelské vůči vlasti, zákazy, zvyšování daní, masové přistěhovalectví, azylové podvody nebo kriminalita, to jsou některé z výtek proti Zeleným, které billboardy zdůraznily.

K odpovědnosti za antikampaň se přihlásil šestatřicetiletý David Bendels, jenž byl v minulosti členem Křesťanskodemokratické unie (CDU) a později její bavorské sestry Křesťansko-sociální unie (CSU). Konzervativce ale opustil a začal podporovat právě AfD.

V předchozích kampaních pomáhal vedle AfD také nacionalistické Švýcarské lidové straně (SVP). Vydává rovněž magazín Deutschland-Kurier, který je orientován na politiku AfD.

AfD ale tvrdí, že za antikampaní nestojí. To říká i Bendels jenž ale odmítá mluvit o financování antikampaně, jejíž cenu reklamní odborníci odhadují na více než 500 tisíc eur (12,8 milionu korun).