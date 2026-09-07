AfD sice volby vyhrála, ale absolutní většinu nezískala. Ostatní strany ji nicméně nemohou jednoduše obejít – CDU, SPD, Zelení a Levice mají dohromady stejně mandátů jako AfD a BSW drží pět mandátů. Jak složitá budou nyní povolební vyjednávání?
Nyní je to patová situace. Vstupem BSW do parlamentu se promíchaly karty. Dnes je jedinou možností, jak vládnout bez AfD, že by se všechny ostatní strany spojily. A to se nestane. BSW nepůjde do žádné koalice. Ani si nemyslím, že by BSW podporovala menšinovou vládu zvenčí. Druhá varianta je, že by AfD získala podporu BSW. Ulrich Siegmund by mohl skutečně být zvolen předsedou vlády. Ale BSW zatím výslovně odmítá, že by šla do vlády s AfD. A to od Berlína až po Magdeburk.
BSW po volbách prohlásila, že nechce podpořit jako zemského premiéra ani Ulricha Siegmunda, ani Svena Schulzeho z CDU. Co tedy strana po volbách sleduje a jakou roli chce v novém zemském sněmu hrát?
Mají se například přepisovat školní osnovy. Představa je zhruba „o 20 procent méně Hitlera, o 20 procent více Bismarcka“. Přesně tak chtějí k německým dějinám v AfD přistupovat. Školy by například přestaly navštěvovat koncentrační tábory.