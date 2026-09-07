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Existenční hrozba. CDU může tajně pomoci AfD, spojení s Levicí ji zničí, míní expert

Ditta Stein
  14:11

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Z volebních výsledků byli překvapení také němečtí Zelení, kteří podle exit pollů dostali v Sasku-Anhlatsku historický zisk devíti procent. (6. září 2026) | foto: Reuters

AfD drtivě vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku, ale k vládnutí jí chybí většina. Někteří poslanci CDU by přesto mohli v tajné volbě podpořit jejího kandidáta, jen aby nemuseli spolupracovat s Levicí. Uvedl to expert na Německo Vladimír Handl, podle něhož tradiční strany jen těžko hledají odpověď na charismatickou komunikaci AfD.

AfD sice volby vyhrála, ale absolutní většinu nezískala. Ostatní strany ji nicméně nemohou jednoduše obejít – CDU, SPD, Zelení a Levice mají dohromady stejně mandátů jako AfD a BSW drží pět mandátů. Jak složitá budou nyní povolební vyjednávání?
Nyní je to patová situace. Vstupem BSW do parlamentu se promíchaly karty. Dnes je jedinou možností, jak vládnout bez AfD, že by se všechny ostatní strany spojily. A to se nestane. BSW nepůjde do žádné koalice. Ani si nemyslím, že by BSW podporovala menšinovou vládu zvenčí. Druhá varianta je, že by AfD získala podporu BSW. Ulrich Siegmund by mohl skutečně být zvolen předsedou vlády. Ale BSW zatím výslovně odmítá, že by šla do vlády s AfD. A to od Berlína až po Magdeburk.

BSW po volbách prohlásila, že nechce podpořit jako zemského premiéra ani Ulricha Siegmunda, ani Svena Schulzeho z CDU. Co tedy strana po volbách sleduje a jakou roli chce v novém zemském sněmu hrát?

Mají se například přepisovat školní osnovy. Představa je zhruba „o 20 procent méně Hitlera, o 20 procent více Bismarcka“. Přesně tak chtějí k německým dějinám v AfD přistupovat. Školy by například přestaly navštěvovat koncentrační tábory.

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