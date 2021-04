Kdo vystřídá Merkelovou? Novým kancléřem může být i svérázný Söder

Ještě před pandemií koronaviru nebyl Söder politikem, o němž by se příliš mluvilo. V hodnocení oblíbenosti se pravidelně umisťoval na spodních příčkách, v souvislosti s jeho chováním byl zmiňován přívlastek „arogantní“ a mnozí jej, s nadsázkou řečeno, považovali spíš za jakousi kuriozitu z Bavorského lesa.

Nyní však učinil, co všichni dlouho předpokládali a co jen on sám dlouhodobě popíral: oznámil, že v rámci CDU/CSU má přece jen zájem ucházet se o místo kancléře. To znamená, že Armin Laschet, nedávno zvolený jako předseda CDU, má nového vyzyvatele.



Rozdíl mezi oběma politiky je zřetelný.