Merz po vítězství pozval Netanjahua do Německa. Katastrofa, zuří levice

Netanjahu podle médií Merzovi telefonoval po nedělních volbách do Spolkového sněmu a gratuloval mu k vítězství jeho CDU/CSU. Merz jej při té příležitosti pozval do Berlína a ujistil, že izraelský premiér bude moci navštívit Německo, aniž by byl zadržen.

Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu loni v listopadu vydal zatykače na Netanjahua, bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta a také na někdejšího šéfa vojenského křídla palestinského teroristického hnutí Hamás Muhammada Dífa pro podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy. Díf je pravděpodobně po smrti.

Německo patří mezi státy, které přistoupily k ICC, a mělo by tak vykonávat jeho zatykače. I některé další státy, které přistoupily k ICC, například Francie a Itálie, ovšem už daly najevo, že by Netanjahua při oficiální návštěvě nezadržely. Soud ovšem zdůrazňuje, že není věcí jednotlivých států jednostranně posuzovat jeho rozhodnutí.

Americký prezident Donald Trump počátkem měsíce uvalil na ICC sankce, také kvůli postupu soudu vůči Izraeli. USA patří mezi země, které jurisdikci ICC vůbec neuznávají.

Dvojí morálka, stěžuje si krajní levice

Merzovo vyjádření, že Natanjahu by mohl přijet bez důsledků vyplývajících ze zatykače, nyní vyvolalo v Německu kritiku především mezi levicovými politiky.

Zahraničněpolitický mluvčí SPD Nils Schmid agentuře Reuters řekl, že nezávislost ICC má zásadní význam a že Berlín musí respektovat procesní postupy soudu i rozhodnutí jeho orgánů. „To platí bez výjimek,“ zdůraznil Schmid.

„Vyšší princip chytré diplomacie“ podle něj vyžaduje, aby spolková vláda našla vhodné prostředky k pěstování těsných vztahů s izraelskou vládou i v budoucnu, aniž by podryla autoritu ICC.

Současná vláda končícího sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze v listopadu podotkla, že by se věcí zabývala až v případě, že by Netanjahu skutečně plánoval navštívit Německo.

Merzova kancelář v pondělí uvedla, že v nedělním telefonátu Merz Netanjahua pozval do Německa „navzdory skandálnímu rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu označit ministerského předsedu za válečného zločince“.

Merz doplnil, že Netanjahuovi v telefonátu slíbil, že v případě jeho návštěvy najde Berlín „prostředky a způsoby, aby Německo mohl navštívit a také opustit, aniž by byl v Německu zadržen“.

Schmid řekl, že Izrael jako demokratický právní stát se „silnou, nezávislou justicí“ je sám schopen objasnit obvinění ohledně možného porušování mezinárodního práva.

Opoziční strana Levice, která v nedělních volbách získala 8,8 procenta hlasů, označila pozvánku za „katastrofu“ a Merze obvinila z „dvojí morálky“.

Spolupředseda Levice Jan van Aken zdůraznil, že Německo vždy trvalo na tom, že mezinárodní zatýkací rozkazy musí být prováděny. „Když do Německa přijede Vladimir Putin, musí být tento zatykač uplatněn. Totéž platí pro Netanjahua,“ řekl van Aken s poukazem na zatykač ICC na ruského prezidenta kvůli podezření z podílu na nezákonném zavlečení ukrajinských dětí do Ruska.