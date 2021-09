Ono se zas tolik nezmění. Němci ve volbách nevidí žádné drama

„Děkuji, já moc nejím maso,“ odpovídám. Podle visačky se jménem vidím, že proti mně stojí hlavní postava tohoto setkání, dlouholetý poslanec Spolkového sněmu Klaus-Dieter Gröhler. „Ale my máme i vegetariánské! To byste do CDU neřekla, že?“ říká hned. Popravdě odpovídám, že úplně ne, ale že mám radost, že i CDU jde s dobou.