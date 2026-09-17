Alternativa pro Německo (AfD) se snaží získat hlasy imigrantů už několik let. Ve svých kampaních se zaměřuje hlavně na etablovanou tureckou a ruskou menšinu, tedy na imigranty druhé a třetí generace, kteří už mají německé občanství i volební právo. Ujišťuje je, že proti nim AfD vůbec nic nemá. Problémem jsou jen nově příchozí migranti.
Paradox? AfD v Berlíně potřebuje migranty. Naslouchat jí mohou Rusové, Turci spíš ne
Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují
Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...
Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí
Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel
V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...
Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal
Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...
Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance
Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...
Je libo tornádo nebo tajfun? Němečtí stíhači přistáli v Ostravě
To burácení je nezaměnitelné. Tentokrát ale nejde o rozmary počasí, ale přílet německých stíhacích letounů Tornado a Eurofighter Typhoon na Dny NATO v Ostravě, kterými o víkendu ožije letiště v...
Paradox? AfD v Berlíně potřebuje migranty. Naslouchat jí mohou Rusové, Turci spíš ne
Jsme proti migrantům, ale tím nemyslíme vás, tak nás volte. Zhruba tak by se dala ve zkratce popsat strategie, ke které se ve snaze sehnat nové voliče uchylují některé evropské populistické či krajně...
Sekyra zmizela, šaty spálila. Po Dahmerovi a Geinovi nyní vraždí další Monstrum
Streamovací platforma Netflix uvede čerstvou novinku z úspěšné true crime antalogie Monstrum. Jak už lze rozeznat ze samotného názvu, Příběh Lizzie Borden se oproti minulým sériím bude tentokrát...
ČNB se sazbami zatím nehnula. Ekonomové ale ještě letos jejich zvýšení čekají
Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Na současné úrovni je základní úroková sazba od června. Finanční trh očekával, že české úrokové sazby zůstanou...
Švédský premiér Kristersson po porážce rezignoval, zemi čeká těžké skládání vlády
Konečné výsledky nedělních parlamentních voleb ve Švédsku potvrdily těsné vítězství současné středolevé opozice. Premiér Ulf Kristersson krátce po jejich zveřejnění oznámil rezignaci. Švédská...
Válečná sekera není zakopaná, Pavel nedá vládě nic zadarmo, říká politolog k vetu
Veto prezidenta Petra Pavla, který Sněmovně vrátil novelu o státních úřednících, není vyhrocení sporu mezi Hradem a vládou. V rozhovoru pro iDNES.cz to říká politolog Aleš Michal z Institutu...
Srdcař a rovný chlap, který bude chybět. Olomouc vzpomíná na developera Morávka
Richard Morávek bude Olomouci chybět, shodují se v reakci na jeho úmrtí představitelé olomoucké politiky i místního sportu, který byznysmen podporoval. Vlivný developer zemřel ve věku 56 let v noci...
Starostové opět před ODS a Motoristé mimo Sněmovnu, ukázal nový průzkum
Sněmovní volby by v září vyhrálo vládní hnutí ANO se ziskem 31,4 procenta hlasů. Na prvním místě se drží dlouhodobě. Druhé by skončilo hnutí STAN se 16,6 procenta, třetí by byla ODS se 14 procenty....
Logické a nepřekvapivé, přehlasujeme ho, reaguje Macinka na Pavlovo veto
Ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinku nepřekvapilo rozhodnutí prezidenta Petra Pavla vetovat zákon o státních zaměstnancích. Podle něj jde o logické a nepřekvapivé vyústění apriorních...
Írán přesouvá přepravu z Hormuzu na silnice. Hraniční přechody nápor nezvládají
Teherán chtěl důsledky americké blokády Hormuzského průlivu zmírnit přesunem části obchodu na silnice, železnici a přes Kaspické moře. Náhradní trasy však narážejí na omezenou kapacitu. Na hraničních...
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Slovensko vyšle stovku vojáků na východní křídlo NATO, posílí protivzdušnou obranu
Slovensko vyšle asi stovku svých vojáků a techniku do mise NATO na posílení protivzdušné obrany a schopnosti průzkumu východního křídla Aliance. Velkou většinou hlasů přítomných poslanců to ve...
Dvojice nasadila kukly a naskočila na rozjíždějící se vlak. Policie případ šetří
Dva mladí muži ve středu riskovali, když na zastávce Libčice nad Vltavou nedaleko Prahy za plného provozu místo dveřmi nastoupili na zadní část soupravy vlaku. Ten se dal do pohybu i s mladíky na...