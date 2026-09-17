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Paradox? AfD v Berlíně potřebuje migranty. Naslouchat jí mohou Rusové, Turci spíš ne

Kateřina Havlická
  14:55

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Volební mítink AfD v Berlíně (14. září 2026) | foto: Reuters

Jsme proti migrantům, ale tím nemyslíme vás, tak nás volte. Zhruba tak by se dala ve zkratce popsat strategie, ke které se ve snaze sehnat nové voliče uchylují některé evropské populistické či krajně pravicové strany. Příkladem může být německá AfD. V nadcházejícím volebním klání v Berlíně se totiž na rozdíl od Saska-Anhaltska bez hlasů menšin neobejde.

Alternativa pro Německo (AfD) se snaží získat hlasy imigrantů už několik let. Ve svých kampaních se zaměřuje hlavně na etablovanou tureckou a ruskou menšinu, tedy na imigranty druhé a třetí generace, kteří už mají německé občanství i volební právo. Ujišťuje je, že proti nim AfD vůbec nic nemá. Problémem jsou jen nově příchozí migranti.

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