Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Merz chystá tajný plán. Bojí se, že AfD zablokuje obranu NATO před Ruskem

Autor:
  17:36
Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30....

Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30. března 2026) | foto: Reuters

Vojáci německého Bundeswehru stojí u vojenského vozidla během návštěvy ministra...
Spolupředsedové německé strany AfD Tino Chrupalla a Alice Weidelová reagují na...
Německý ministr obrany Boris Pistorius vystupuje na tiskové konferenci v...
Voják německého Bundeswehru vyhlíží z vojenského vozidla během návštěvy...
36 fotografií
Německý kancléř Friedrich Merz připravuje tajný plán, který má zajistit, aby případné vítězství Alternativy pro Německo (AfD) ve dvou spolkových zemích neohrozilo obranné plány NATO. Berlín se obává, že by nová zemská vedení mohla zkomplikovat přesuny spojeneckých vojsk.

Merzova vláda hledí s obavami zejména k zářijovým volbám v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku. Pokud by AfD v některé z těchto spolkových zemí získala absolutní většinu, ovládla by policii, vnitřní bezpečnost i další oblasti důležité pro vojenskou logistiku.

Německá vládní rošáda je hotová. Merz ji zpackal, blíží se konec jeho éry, píší média

Berlín má podle zjištění magazínu Die Welt a listu The Telegraph strach, že vláda AfD by zdržovala vojenské konvoje byrokratickými průtahy, oddalovala vydávání potřebných povolení či neposkytla policejní podporu.

Německý kabinet proto hledá způsob, jak v krizové situaci obejít rozhodování zemských vlád. Zvažuje také, jak ochránit tajné služby, klíčovou infrastrukturu i důležité představitele státu. Poslanec CDU Tobias Krull potvrdil, že vláda zvažuje mechanismy, které by v případě ohrožení umožnily spolkové vládě přehlasovat rozhodnutí jednotlivých zemí.

Volíte AfD? Její program nejhůř dopadne právě na vás, varuje Němce studie

Německo hraje v obraně východního křídla NATO klíčovou roli. Přes jeho území by v případě útoku mířila většina spojeneckých vojáků i techniky. Bez spolupráce zemských úřadů by armáda nezískala potřebná povolení a přesun spojeneckých sil by se výrazně zkomplikoval.

Vláda AfD by nemusela dostávat informace

AfD dlouhodobě vyjadřuje sympatie šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi a staví se proti sankcím uvaleným na Moskvu kvůli válce na Ukrajině. „Rusko by v případě krize mohlo pokusit zpomalit přesun spojeneckých sil na východní křídlo aliance nejen sabotážemi a kybernetickými útoky, ale také využitím politické nejistoty uvnitř členských států,“ uvádí The Telegraph.

NATO přitom nesmí zasahovat do jejich vnitropolitických záležitostí ani shromažďovat informace o politických rizicích.

V AfD zuří ostrý mocenský boj. Spolušéfka Weidelová v ní provedla „tichý masakr“

„Moskva by mohla proruské politiky ve státech NATO účinně využít k oslabení aliance. Cílem Kremlu nemusí být vojenská porážka NATO, ale prohlubování politických rozporů, které zpomalí reakci spojenců při případné krizi,“ uvedl jeden ze západních představitelů obrany.

Německý ministr obrany Boris Pistorius už dříve varoval, že zemské vlády vedené AfD by kvůli vazbám strany na Kreml nemusely dostávat některé zpravodajské informace.

AfD povládne, míní spolušéfka Weidelová. Strana se neshodne na duhových rodinách

Předvolební průzkumy AfD v Sasku-Anhaltsku přisuzují kolem 40 procent hlasů. Pokud by získala absolutní většinu, poprvé by sestavila zemskou vládu. Zároveň by prolomila dlouholetou strategii tradičních německých stran, které ji drží mimo moc tím, že s ní odmítají spolupracovat.

V Meklenbursku-Předním Pomořansku se podpora AfD nyní pohybuje okolo 36 procent.

Německá kontrarozvědka BfV označila AfD za krajně pravicovou extremistickou organizaci, která představuje hrozbu pro demokracii. Strana se proti tomuto rozhodnutí brání u soudu.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Na Bulovku převezli ženu s podezřením na nebezpečnou nemoc. Vrátila se z Ugandy

Na Bulovku převezli ženu s podezřením na nebezpečnou nemoc. Vrátila se z...

Fakultní nemocnice Bulovka v Praze v sobotu odpoledne přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy. Řekla to mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová....

1. srpna 2026  14:34,  aktualizováno 

Nehoda dvou aut uzavřela dálnici D5 u Heřmanovy Huti směrem na Plzeň

ilustrační snímek

Nehoda dvou osobních aut v sobotu odpoledne nakrátko uzavřela provoz ve směru na Plzeň na dálnici D5 u Heřmanovy Huti na Plzeňsku. Zasahují tam jednotky záchranného systému.

1. srpna 2026  15:39,  aktualizováno  16:57

Rybáři vytáhli z Labe v Povrlech utonulého. Okolnosti jeho smrti zjišťuje policie

ilustrační snímek

V Labi u obce Povrly na Ústecku objevili v sobotu dopoledne utonulého muže, zatím nezjištěné totožnosti, u sebe neměl žádné doklady. Na tělo v řece upozornili svědci. Podle prvotních informací z...

1. srpna 2026  11:32,  aktualizováno  16:55

Slavný horolezec zahynul spolu s celou expedicí v Pákistánu

Slavný horolezec Nirmal Purja. (28. května 2019)

Čtvrteční pád laviny na pákistánské hoře Broad Peak zabil všech deset členů horolezecké expedice, kterou vedl známý sportovec Nirmal Purja. Na sociálních sítích to oznámila jeho společnost Elite...

1. srpna 2026  15:47

Kina mají po Odyssei další hit. Rekordy boří nový Spider-Man, překonal i Avengers

Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den

Film Spider-Man: Zbrusu nový den je obrovským hitem v amerických kinech. V předpremiérách překonal i snímek Avengers: Endgame a stanovil nový rekord. Film je na cestě za obrovskými tržbami během...

1. srpna 2026  15:38

Olomoucký byznysman a developer Morávek měl ve Španělsku vážnou nehodu

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek měl vážnou nehodu. Během své dovolené ve Španělsku se zranil a utrpěl úraz hlavy. Nyní se zotavuje v nemocnici.

1. srpna 2026  15:29

Prostě chceme vyhrát! Frustrovaný Trump hledá východisko z íránské války

Premium
Americký prezident Donald Trump (31. července 2026)

Americký prezident Donald Trump je frustrovaný z neschopnosti ukončit konflikt s Íránem. Naznačuje, že provede další ničivý útok a vyjadřuje pochybnosti o mírových jednáních. Podle zákulisních...

1. srpna 2026

Singapur zakázal koncerty skupiny Massive Attack kvůli vlajce Palestiny

Massive Attack (Metronome Festival, Praha, 22. června 2018)

Členové skupiny Massive Attack rozvinuli během koncertu v Singapuru vlajku Palestiny. Místní úřady zareagovaly okamžitým zákazem dalších koncertů britské skupiny v zemi. Píší to dnes britská média a...

1. srpna 2026  14:22

Škoda jeden a půl milionu korun. Hasiči vyjížděli k požáru rodinného domu v Liberci

Zraněn nikdo nebyl, způsobenou škodu odhadli hasiči na jeden a půl milionu...

Hasiči v Liberci vyjížděli v noci na dnešek k požáru rodinného domu. Zraněn nikdo nebyl, způsobenou škodu odhadli hasiči na jeden a půl milionu korun.

1. srpna 2026  14:05

Igráček Krakonoš dorazil do Harrachova. Výstava představuje 50 let legendární české hračky

Igráček v podobě Krakonoše s typickým kloboukem a pláštěm je nově vidění na...

Igráček v podobě Krakonoše s typickým kloboukem a pláštěm je nově k vidění na výstavě v Harrachově. Padesátiletou historii oblíbené české hračky mohou lidé spatřit od soboty 1. srpna do 30. září v...

1. srpna 2026  13:52

Řidič v Ostravě zkolaboval a boural. Zranilo se pět lidí včetně tří dětí

Řidič v Ostravě zkolaboval a boural. Zranilo se pět lidí včetně tři...

Pět lidí včetně tří nezletilých dívek se v pátek zranilo při dopravní nehodě v Ostravě-Dubině. Devětatřicetiletý řidič nezvládl průjezd okružní křižovatkou, vyjel mimo komunikaci a havaroval v poli....

1. srpna 2026  13:19

O víkendu ochlazení a déšť, v pondělí však na Česko udeří další vlna veder

V Česku se o víkendu ochladí, bude také pršet. Od pondělí však udeří další vlna...

Víkend přinese částečné ochlazení, od pondělí pak Česko zasáhne další vlna veder, která potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Od severozápadu se postupně na většině území...

1. srpna 2026  13:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.