Merz chystá tajný plán. Bojí se, že AfD zablokuje obranu NATO před Ruskem

Merzova vláda hledí s obavami zejména k zářijovým volbám v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku. Pokud by AfD v některé z těchto spolkových zemí získala absolutní většinu, ovládla by policii, vnitřní bezpečnost i další oblasti důležité pro vojenskou logistiku.
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Berlín má podle zjištění magazínu Die Welt a listu The Telegraph strach, že vláda AfD by zdržovala vojenské konvoje byrokratickými průtahy, oddalovala vydávání potřebných povolení či neposkytla policejní podporu.
Německý kabinet proto hledá způsob, jak v krizové situaci obejít rozhodování zemských vlád. Zvažuje také, jak ochránit tajné služby, klíčovou infrastrukturu i důležité představitele státu. Poslanec CDU Tobias Krull potvrdil, že vláda zvažuje mechanismy, které by v případě ohrožení umožnily spolkové vládě přehlasovat rozhodnutí jednotlivých zemí.
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Německo hraje v obraně východního křídla NATO klíčovou roli. Přes jeho území by v případě útoku mířila většina spojeneckých vojáků i techniky. Bez spolupráce zemských úřadů by armáda nezískala potřebná povolení a přesun spojeneckých sil by se výrazně zkomplikoval.
Vláda AfD by nemusela dostávat informace
AfD dlouhodobě vyjadřuje sympatie šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi a staví se proti sankcím uvaleným na Moskvu kvůli válce na Ukrajině. „Rusko by v případě krize mohlo pokusit zpomalit přesun spojeneckých sil na východní křídlo aliance nejen sabotážemi a kybernetickými útoky, ale také využitím politické nejistoty uvnitř členských států,“ uvádí The Telegraph.
NATO přitom nesmí zasahovat do jejich vnitropolitických záležitostí ani shromažďovat informace o politických rizicích.
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„Moskva by mohla proruské politiky ve státech NATO účinně využít k oslabení aliance. Cílem Kremlu nemusí být vojenská porážka NATO, ale prohlubování politických rozporů, které zpomalí reakci spojenců při případné krizi,“ uvedl jeden ze západních představitelů obrany.
Německý ministr obrany Boris Pistorius už dříve varoval, že zemské vlády vedené AfD by kvůli vazbám strany na Kreml nemusely dostávat některé zpravodajské informace.
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Předvolební průzkumy AfD v Sasku-Anhaltsku přisuzují kolem 40 procent hlasů. Pokud by získala absolutní většinu, poprvé by sestavila zemskou vládu. Zároveň by prolomila dlouholetou strategii tradičních německých stran, které ji drží mimo moc tím, že s ní odmítají spolupracovat.
V Meklenbursku-Předním Pomořansku se podpora AfD nyní pohybuje okolo 36 procent.
Německá kontrarozvědka BfV označila AfD za krajně pravicovou extremistickou organizaci, která představuje hrozbu pro demokracii. Strana se proti tomuto rozhodnutí brání u soudu.