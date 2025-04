AfD se poprvé dělí o první místo v průzkumu. Dotáhla křesťanské demokraty

AfD, která je označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou, v posledních dnech výrazně posilovala a nyní dosáhla 24 procent hlasů. Na stejnou hodnotu o dva procentní body klesla podle barometru agentury INSA podpora konzervativní unie CDU/CSU pravděpodobného příštího kancléře Friedricha Merze.

Vzestup krajně pravicové AfD dostává kandidáta na příštího německého kancléře Merze pod tlak, a to přímo uprostřed koaličních jednání, píše agentura AFP. Je to poprvé, co se obě strany srovnaly, což znamená symbolický krok v pokračujícím vzestupu krajní pravice v Německu, dodává AFP.

„Lidé již nechtějí levicovou vládu, ve které si CDU/CSU nechá diktovat svou politiku od sociálních demokratů a Zelených. Je čas na skutečný občanský politický obrat,“ reagovala v sobotu na síti X lídryně Alternativy pro Německo Alice Weidelová.

V únorových předčasných volbách do Spolkového sněmu konzervativci zvítězili s 28,5 procenta hlasů, AfD skončila druhá s 20,8 procenta.