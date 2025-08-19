Německo pracuje na garancích pro Ukrajinu. Kancléř nevyloučil vyslání vojáků

  9:54
Německo a jeho spojenci usilovně pracují na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Po jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry to v úterý v rádiu Deutschlandfunk řekl německý ministr zahraničí Johann Wadephul. V Německu se v této souvislosti hovoří o možném vyslání vojáků na Ukrajinu k zajištění míru. Kancléř Friedrich Merz to nevyloučil, zásadně proti se však staví levicová opozice.
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul (3. července 2025)

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul (3. července 2025) | foto: ČTK

Francouzský prezident Emannuel Macron na schůzi s americkým prezidentem...
Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj na...
Americký prezident Donald Trump s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským...
Generální tajemník NATO Mark Rutte na schůzi s americkým prezidentem Donaldem...
44 fotografií

„Nakonec bude třeba ukázat, že stojíme na straně Ukrajiny nejen slovy, ale i činy,“ řekl Wadephul, který je v současnosti na návštěvě Japonska. Bezpečnostní záruky by podle něj znamenaly, že smluvní strany Ukrajině pomohou, pokud ji Rusko znovu napadne. „A s tím je třeba počítat poté, co Rusko bez nouze a motivace Ukrajinu napadlo,“ dodal.

V souvislosti s bezpečnostními garancemi pro Ukrajinu se v Německu v posledních dnech rozhořela debata o možném vyslání německých vojáků na Ukrajinu, kde by v rámci mírových jednotek dohlíželi na dodržování příměří či míru. Wadephul ještě v pondělí o této možnosti mluvil skepticky a řekl, že by to bylo nad síly bundeswehru.

Jsme připraveni jednat s Putinem bez jakýchkoliv podmínek, prohlásil Zelenskyj

Po pondělním jednání v Bílém domě už tuto možnost nevylučuje. Je podle něj o ní třeba mluvit s opozicí a rozhodnutí bude na poslancích Spolkového sněmu.

Vyslání německých vojáků do případných mírových jednotek na Ukrajině nevyloučil ani kancléř Friedrich Merz, který se účastnil schůzky evropských lídrů s Trumpem a Zelenským ve Washingtonu. Řekl, že je „příliš brzy na to dát konečnou odpověď“. Zároveň dodal, že je třeba o věci debatovat ve vládní koalici v Berlíně. Také on upozornil, že by bylo třeba, aby krok schválil Spolkový sněm.

O vyslání vojáků, kteří by dohlíželi na dodržování příměří na Ukrajině, v minulosti uvažovaly například Francie či Velká Británie. Zapojení německých vojáků podpořil předseda obranného výboru Spolkového sněmu Thomas Röwekamp z vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Mediální skupině RND řekl, že považuje za pravděpodobné, že vojáci bundeswehru budou muset na Ukrajinu, pokud se podaří uzavřít mírovou smlouvu. Také jeho stranický kolega a expert na zahraniční politiku Roderich Kiesewetter uvedl, že Německo nemůže být lídrem „ze střední Evropy a samo se bránit angažmá na místě“.

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

I mluvčí vládní sociální demokracie (SPD) pro zahraniční otázky Adis Ahmetović sdělil, že by se nemělo vyslání německých vojáků na Ukrajinu předem vylučovat. Poslanec Ralf Stegner, který patří k levicovému křídlu SPD, naopak vystoupil ostře proti. „Nasazení německých vojáků v tomto regionu je už z historických důvodů extrémně těžké,“ řekl.

Kategoricky proti vyslání vojáků bundeswehru na Ukrajinu je opoziční strana Levice. Podle jejího spolupředsedy Jana van Akena by hrozilo nebezpečí, že kvůli nedorozuměním či provokacím „dojde náhle k velké válce“. Debata o bezpečnostních zárukách podle něj nabrala „úplně špatný směr“. Ideální by podle van Akena bylo vyslat na Ukrajinu jednotky OSN.

Očekávání byla naplněna, říká Merz

Kancléř Merz po jednání v Bílém domě vyjádřil spokojenost, vidí pokrok na cestě k míru na Ukrajině. „Moje očekávání byla nejen splněna, ale i překonána. Mohlo to dopadnout jinak,“ řekl o „osudových dnech pro Ukrajinu a pro Evropu“.

Otázka, kdo se bude na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu podílet a do jaké míry, se ještě musí projednat mezi evropskými partnery a vládou USA, uvedl kancléř. „Je naprosto jasné, že by se měla podílet celá Evropa,“ řekl.

Francouzský prezident Emmanuel Macron pak podotkl, že „pokud bude tento (mírový) proces odmítnut, všichni se shodujeme na tom, že sankce budou muset být zvýšeny“. V každém případě je to postoj, který vyvíjí větší tlak na ruskou stranu,“ řekl po jednání.

Lipavský označil jednání mezi Zelenským a Trumpem za další krok k míru

Macron podle agentury AFP také sdělil, že se v Bílém domě neprobíraly případné ukrajinské územní ústupky. „Na toto téma jsme dnes nemluvili, a to ze dvou důvodů: jednak prioritou jsou bezpečnostní záruky a (případné ústupky) by se měly projednávat na dvou- a třístranných rozhovorech,“ řekl. Dodal, že mírová dohoda by neměla obsahovat žádné omezení pro ukrajinskou armádu.

Finský prezident Alexander Stubb poznamenal, že Trump navrhl bilaterální jednání mezi Putinem a Zelenským, ale ruskému prezidentovi se nedá věřit. „Putin je málokdy důvěryhodný. Uvidíme, zda se Putin odváží přijít na tato jednání, zda se odváží přistoupit na třístrannou schůzku, anebo se opět snaží získat čas,“ řekl.

Rozhovory v Bílém domě byly podle něj „částečně úspěšné“, ale jasné není „nic konkrétního“ o účasti USA na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Sledujeme online

19. srpna 2025  10:52

Sledujeme online

19. srpna 2025  6:27,  aktualizováno  10:26

19. srpna 2025  10:08

Premium

19. srpna 2025

Vysíláme

19. srpna 2025

19. srpna 2025  9:54

19. srpna 2025  9:51

19. srpna 2025  9:49

19. srpna 2025  5:45,  aktualizováno  9:34

19. srpna 2025  9:20

19. srpna 2025  9:11

19. srpna 2025  1:46,  aktualizováno  8:18

