Od našeho zpravodaje v Německu - Je pár minut po druhé odpoledne a do vlaku v provinčním německém městečku Suhl se trousí poslední opozdilci. Míří do Erfurtu, durynské metropole, kam je to nějakých padesát minut jízdy. Je to chvilka, ale pro mnohé cestující to byla často až přespříliš dlouhá zkušenost. Ve čtyřicetitisícovém Suhlu se nachází jeden z největších migračních táborů v Německu. Migranti, kteří mířili do Erfurtu za zábavou, se stali postrachem.