„Rasismus, kolonialismus“. Politická korektnost už skalpovala i Vinnetoua

Kdyby to tak viděl Klekí Petra: v Německu stáhli dvě knihy o mladém Vinnetouovi, protože jsou rasistické. A nejen rasistické. Taky je to prý kulturní krádež na indiánech a lež, která zcela ignoruje genocidu domorodých Američanů, přestože kdekdo ví, že právě proti ní tuhle dobrodružnou pohádku Karel May napsal. Ale už se stalo. Zrušeno. Howgh.