U Německa znovu uvázla velryba. Záchrana se nedaří, zvíře bojuje o život

  9:42
Velryba, která uvázla na mělčině na severu Německa, žije. V pondělí to potvrdila vodní policie z města Wismaru. Osvobodit se ale kytovec nedokázal a stále leží na písčině Baltského moře. Osud mladého keporkaka německá média už týden podrobně sledují.
Záchrana uvízlé velryby v zálivu Wismar v Německu (29. března 2026)

Záchrana uvízlé velryby v zálivu Wismar v Německu (29. března 2026) | foto: Philip DulianČTK

Velryba uvízlá v zálivu Wismar v Německu (29. března 2026)
Lidé sledují záchranu uvízlé velryby v zálivu Wismar v Německu. (29. března...
Záchrana uvízlé velryby v Baltském moři (26. března 2026)
V Baltském moři plave keporkak poté, co se ho den předtím podařilo záchranářům...
13 fotografií

Poprvé velryba uvázla na písčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku před týdnem. V následujících dnech se ji lidé pokoušeli vyprostit.

Ve středu se malému sacímu bagru nepodařilo odstranit zpevněný písek z místa, kde kytovec ležel. Ve čtvrtek ale dorazil silnější bagr, který vyhloubil koryto. To keporkakovi umožnilo, aby odplaval dál do moře. V sobotu ale velryba znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. V neděli se sice sama z mělčiny dostala, brzy ale nedaleko znovu uvázla.

VIDEO: Myslel, že ho sežrala. Velryba na chvíli spolkla kajakáře poblíž Patagonie

„Ano, je pořád tam. Situace je stejná jako v neděli,“ řekl mluvčí wismarské vodní policie. Podle něj je navíc na mělčině, na které velryba leží, méně vody než v neděli. To podle mluvčího případné další záchranné práce komplikuje.

O dalším postupu nyní rozhodnou experti. Zdravotní stav keporkaka není podle nich dobrý. O víkendu mořští biologové z Německého mořského muzea ve Stralsundu uvedli, že kytovec je zesláblý a jeho dechová frekvence se snížila. Bez potravy ale keporkak podle nich dokáže vydržet i několik týdnů.

Velryba se zamotala do rybářských sítí. Polští záchranáři ji vysvobodili

Osud velryby sleduje veřejnost i novináři. Od některých keporkak dostal jméno Finn. Souvisí to nejspíše s počátečním omylem, kdy si záchranáři mysleli, že jde o plejtváka myšoka (Finnwal), pak se ale ukázalo, že je to keporkak (Buckelwal). Později se ovšem ujalo spíše jméno Timmy podle města Timmendorfer Strand, u kterého velryba uvázla poprvé.

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nejčtenější

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Moskva obvinila britského diplomata ze špionáže. Z Ruska ho vyhostila

Sledujeme online
Ředitel ruské FSB Alexander Bortnikov poslouchá prezidenta Vladimira Putina,...

Moskva vyhošťuje druhého tajemníka britského velvyslanectví, ruská tajná služba FSB ho viní ze špionáže. Informovala o tom v pondělí ruská státní tisková agentura TASS. Diplomat se podle FSB pokoušel...

30. března 2026  10:04

Ruzyně začala s opravami hlavní ranveje. Doprava se přesune nad Prahu

Navádění letadla na letišti v Ruzyni.

Letiště Václava Havla počínaje pondělkem začne opravovat okolí hlavní dráhy, která bude kvůli tomu čtyři a půl měsíce uzavřená. Po tuto dobu bude letecký provoz převedený na vedlejší dráhu, jejíž...

30. března 2026  9:59

Babiš jedná s pumpaři o jejich maržích. Rozumný přístup, řekl Šťastný

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš. (2....

Na Úřad vlády si v pondělí brzy dopoledne kvůli cenám nafty a benzinu pozval premiér a předseda ANO Andrej Babiš zástupce největších distributorů pohonných hmot - MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN...

30. března 2026  6:01,  aktualizováno  9:45

U Německa znovu uvázla velryba. Záchrana se nedaří, zvíře bojuje o život

Záchrana uvízlé velryby v zálivu Wismar v Německu (29. března 2026)

Velryba, která uvázla na mělčině na severu Německa, žije. V pondělí to potvrdila vodní policie z města Wismaru. Osvobodit se ale kytovec nedokázal a stále leží na písčině Baltského moře. Osud mladého...

30. března 2026  9:42

Může za pokácení zdravých dubů, obviňují exstrarostu. Ten teď žádá omluvu

Obec nechala na okraji Boršova nad Vltavou vykácet zhruba 50 dubů. (březen 2026)

Vedení Boršova nad Vltavou nechalo vykácet na okraji obce zhruba padesát dubů. Mělo jít o plánovaný pěstební zásah s tím, že obec hospodaří podle zákona a pod odborným dohledem lesního hospodáře....

30. března 2026  9:35

Šéfka tchajwanské opozice zamíří do Číny, přeje si úzké vztahy s Pekingem

Šéfka tchajwanské největší opoziční strany Čcheng Li-wen (23. března 2026)

Čínský prezident Si Ťin-pching pozval šéfku tchajwanské největší opoziční strany Čcheng Li-wen na návštěvu Pekingu. Čcheng, která se loni v listopadu ujala vedení tchajwanské Národní strany si přeje...

30. března 2026  9:14

RECENZE: Agitační tón představení o autismu hraničí až s citovým vydíráním

Divadlo Husa na provázku připravilo inscenaci Moje kopyta rozryla už zem. (únor...

Úmysl dobrý, provedení diskutabilní. Tak by se dala shrnout premiéra původního kusu Divadla Husa na provázku Moje kopyta rozryla už zem. Režisérka Eliška Balog ji věnovala propojeným tématům skutečné...

30. března 2026  8:54

Jak zjistíte, jaký model iPhonu máte, a k čemu je to dobré?

iPhone 15 Plus (vlevo) a iPhone 16 Plus

Znát přesný model iPhonu, jaký používáte, se vyplatí nejen ve chvíli, kdy řešíte aktualizaci operačního systému. Hodit se to může i pro správnou údržbu, nákup příslušenství nebo odhad hodnoty, pokud...

30. března 2026  8:30

Na Semilsku hořel dvoupatrový dům, požár napáchal škody za 18 milionů

Požár dvoupatrové budovy na Benecku na Semilsku. (29. března 2026)

V Benecku na Semilsku hořela v noci na pondělí střecha dvoupatrové budovy. K požáru vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči. Dvoupatrový dům připravil oheň o střechu. Nikdo se nezranil, hasiči...

29. března 2026  21:47,  aktualizováno  30. 3. 8:21

Tragický požár bytu v pražských Nuslích nepřežila žena, při zásahu se zranil hasič

Hasiči a policie provádí ohledání místa požáru v ulici U Pernštejnských, kde...

Pětačtyřicetiletá žena nepřežila noční požár bytu v pražských Nuslích. Hasiči tam zasahovali krátce po půlnoci. Vzhledem k rozsahu události vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Při zásahu se...

30. března 2026  7:44,  aktualizováno  8:15

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

První prodloužený víkend se blíží. Kdy jsou velikonoční prázdniny a zavřené obchody

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

První prodloužený víkend letošního roku se blíží. Školáci budou mít volno už ve čtvrtek 2. dubna, ostatní na Velký pátek 3. dubna, kdy je státní svátek. Velikonoce jsou také první ze svátků, kdy jsou...

30. března 2026  7:42

V italské vile Magnani-Rocca ukradli tři obrazy, včetně Renoira za miliony eur

Ruští hackeři útočí i na systémy italské policie. (ilustrační foto)

Čtyři maskovaní lupiči vnikli do vily nadace Magnani-Rocca v Traversetolu nedaleko Parmy a odnesli tři cenné obrazy včetně „Ryby“ od Augusta Renoira z doby krátce před jeho smrtí v roce 1919. Další...

30. března 2026  7:12

