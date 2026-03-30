Poprvé velryba uvázla na písčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku před týdnem. V následujících dnech se ji lidé pokoušeli vyprostit.
Ve středu se malému sacímu bagru nepodařilo odstranit zpevněný písek z místa, kde kytovec ležel. Ve čtvrtek ale dorazil silnější bagr, který vyhloubil koryto. To keporkakovi umožnilo, aby odplaval dál do moře. V sobotu ale velryba znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. V neděli se sice sama z mělčiny dostala, brzy ale nedaleko znovu uvázla.
|
„Ano, je pořád tam. Situace je stejná jako v neděli,“ řekl mluvčí wismarské vodní policie. Podle něj je navíc na mělčině, na které velryba leží, méně vody než v neděli. To podle mluvčího případné další záchranné práce komplikuje.
O dalším postupu nyní rozhodnou experti. Zdravotní stav keporkaka není podle nich dobrý. O víkendu mořští biologové z Německého mořského muzea ve Stralsundu uvedli, že kytovec je zesláblý a jeho dechová frekvence se snížila. Bez potravy ale keporkak podle nich dokáže vydržet i několik týdnů.
|
Osud velryby sleduje veřejnost i novináři. Od některých keporkak dostal jméno Finn. Souvisí to nejspíše s počátečním omylem, kdy si záchranáři mysleli, že jde o plejtváka myšoka (Finnwal), pak se ale ukázalo, že je to keporkak (Buckelwal). Později se ovšem ujalo spíše jméno Timmy podle města Timmendorfer Strand, u kterého velryba uvázla poprvé.