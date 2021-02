Do léta bude vakcíny dost. Všem zájemcům o očkování vyhovíme, řekla Merkelová

22:20

Německo bude mít do konce léta dostatek vakcíny, aby se proti nemoci covid-19 mohl nechat očkovat každý, kdo o to bude mít zájem. Dnes to po jednání slíbila kancléřka Angela Merkelová. Jen od výrobců již schválených vakcín má Německo, které má 83 milionů obyvatel, dostat celkem 178 milionů dávek. „Očkování má velký podíl na naší cestě z pandemie,“ zdůraznila Merkelová.