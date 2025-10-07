V Německu pobodali nedávno zvolenou starostku, po útoku bojuje o život

  14:36aktualizováno  15:20
Ve městě Herdecke na západě Německa v úterý neznámý pachatel pobodal nově zvolenou starostku. Sociální demokratka Iris Stalzerová je podle médií v kritickém stavu. Kancléř Friedrich Merz čin odsoudil a vyzval k jeho rychlému vyšetření. Motiv útoku je zatím neznámý.
Policie a záchranné služby zasahují na ulici v Herdecku poté, co útočník...

Policie a záchranné služby zasahují na ulici v Herdecku poté, co útočník pobodal nově zvolenou starostku Iris Stalzerovou. (7. října 2025)

Sociální demokratka Iris Stalzerová, která se stala starostkou německého města...
Policie a záchranné služby zasahují na ulici v Herdecku poté, co útočník...
Policie a záchranné služby zasahují na ulici v Herdecku poté, co útočník...
Pohled na západoněmecké město Herdecke (13. 5. 2023)
Zraněnou 57letou političku našli podle listu Bild v jejím bytě s několika bodnými ranami. V tu dobu byly podle něj uvnitř její dvě adoptivní děti.

Policie odvedla z domu v poutech mladého muže. Bild napsal, že policisté zadrželi patnáciletého syna Stalzerové, kterého oblékli do forenzního obleku, aby nedošlo ke znehodnocení důkazů na jeho oblečení a těle.

Další útok na politika v Německu. Někdejší primátorku napadli v knihovně

Chlapec předtím údajně tvrdil, že jeho matku napadlo před domem několik mužů a žena se doplazila do bytu. Podle portálu Focus politička utržila třináct bodných ran na zádech a na břiše. Lékaři nyní bojují o její život.

Christian Arndt, mluvčí hasičského sboru v Herdecke, uvedl, že záchranáři byli na místo vysláni kolem 12:00. „Pacientce jsme poskytli tu nejlepší možnou péči a předali ji záchranářům,“ řekl Arndt portálu Focus. Vrtulník ženu přepravil do specializované nemocnice v Bochumi.

Incident vyvolal velké policejní manévry. Podle agentury WDR policie zahájila pátrání a vyhlásila poplach. Provádí kontroly v okolí místa činu.

V nejlidnatější spolkové zemi Německa vyhrála kancléřova CDU. AfD svůj mandát ztrojnásobila

Město Herdecke má 22 tisíc obyvatel a leží ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Komunální volby, v nichž byla zvolena i Stalzerová, se konaly teprve nedávno, starostkou byla Stalzerová zvolena 28. září. Funkce se měla podle plánu ujmout v listopadu. Zda napadení souvisí s její politickou kariérou, není v tuto chvíli jasné.

Případ vyvolává vzpomínky na vraždu vysoce postaveného úředníka místní správy a člena Křesťanskodemokratické unie (CDU) Waltera Lübckeho v roce 2019. Pravicový radikál Sephan Ernst jej tehdy napadl před jeho domem ve Wolfhagenu ve spolkové zemi Hesensko.

Lübcke podporoval vstřícnou migrační politiku tehdejší kancléřky Angely Merkelové. Ernst dostal za jeho vraždu trest doživotního vězení.

