Úterní napadení zvolené starostky města s 22 tisíci obyvateli vyvolalo pozornost po celém Německu. Vyjádřil se k němu i kancléř Friedrich Merz, který vyzval k rychlému objasnění činu a Stalzerové popřál brzké uzdravení.
Podle vedoucí policejního zásahu Ursuly Schönbergové v úterý krátce po poledni přivolal „ženský hlas“ záchranáře ke zraněné komunální političce s tím, že žena se stala obětí loupežného přepadení.
Záchranáři sedmapadesátiletou Stalzerovou našli v přízemí jejího domu s „několika bodnými ranami“. Následně byla převezena vrtulníkem do nemocnice. Nyní je už mimo ohrožení života.
Vyšetřování podle Schönbergové záhy ukázalo, že „se s největší pravděpodobností jednalo o konflikt uvnitř rodiny“.
Stalzerová při prvním výslechu odmítla vypovídat, později ale označila za útočnici svou sedmnáctiletou adoptivní dceru. V době útoku se v domě nacházel i patnáctiletý adoptivní syn pobodané ženy, kterého policie rovněž zadržela. Na místě činu vyšetřovatelé nalezli dva nože.
„Nebezpečné ublížení na zdraví“
Státní zástupce Bernd Haldorn uvedl, že případ prozatím posuzuje jako „nebezpečné ublížení na zdraví“. Zatykač na dceru napadené ale nevydal, podle něj k tomu nebyly splněné podmínky.
Podle policistky Schönbergové měly obě děti z minulosti u policie záznam. Média v úterý psala o případu domácího násilí.
Sociální demokratka Stalzerová byla novou starostkou města Herdecke zvolena teprve 28. září, kdy se konalo druhé kolo komunálních voleb v Severním Porýní-Vestfálsku. Funkce se měla ujmout 1. listopadu.
I když nakonec podle všeho nesouvisí s politikou, vyvolal případ vzpomínky na vraždu vysoce postaveného úředníka místní správy a člena Křesťanskodemokratické unie (CDU) Waltera Lübckeho v roce 2019.
Pravicový radikál Stephan Ernst jej tehdy napadl před jeho domem ve Wolfhagenu ve spolkové zemi Hesensko. Lübcke podporoval vstřícnou migrační politiku tehdejší kancléřky Angely Merkelové. Ernst dostal za jeho vraždu trest doživotního vězení.
Už v roce 2015 napadl v předvolební kampani pravicový extremista kandidátku na primátorku Kolína nad Rýnem Henriette Rekerovou. Politička utrpěla vážné zranění, den po útoku byla do funkce zvolena. Ze zranění se Rekerová plně zotavila. Po deseti letech letos v čele kolínské radnice skončí.