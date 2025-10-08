Útočila dcera, řekla v nemocnici pobodaná německá starostka. Zatykač nevydali

Autor: ,
  15:55
Pobodání starostky města Herdecke na západě Německa souvisí se sporem v rodině, politický motiv nemělo. Ve středu to uvedla policie. Komunální politička Iris Stalzerová je mimo ohrožení života, při krátkém výslechu v nemocnici označila za útočnici svou sedmnáctiletou dceru. Policie předběžně zadržela obě její děti, tedy i patnáctiletého syna.
Forenzní vyšetřovatelé pracují na místě činu v německém Herdecke poté, co zde...

Forenzní vyšetřovatelé pracují na místě činu v německém Herdecke poté, co zde byla pobodána nově zvolená starostka Iris Stalzerová. (7. října 2025) | foto: CTK / DPA / Christoph Reichwein ČTK

Policisté odvádějí chlapce k policejnímu autu poté, co byla jeho adoptivní...
Sociální demokratka Iris Stalzerová, která se stala starostkou německého města...
Volební plakát nově zvolené starostky města Herdecke Iris Stalzerové. (7. října...
Forenzní vyšetřovatelé pracují na místě činu v německém Herdecke poté, co zde...
17 fotografií

Úterní napadení zvolené starostky města s 22 tisíci obyvateli vyvolalo pozornost po celém Německu. Vyjádřil se k němu i kancléř Friedrich Merz, který vyzval k rychlému objasnění činu a Stalzerové popřál brzké uzdravení.

Podle vedoucí policejního zásahu Ursuly Schönbergové v úterý krátce po poledni přivolal „ženský hlas“ záchranáře ke zraněné komunální političce s tím, že žena se stala obětí loupežného přepadení.

Starostku v Německu pobodali: policie odvedla adoptivního syna v poutech

Záchranáři sedmapadesátiletou Stalzerovou našli v přízemí jejího domu s „několika bodnými ranami“. Následně byla převezena vrtulníkem do nemocnice. Nyní je už mimo ohrožení života.

Vyšetřování podle Schönbergové záhy ukázalo, že „se s největší pravděpodobností jednalo o konflikt uvnitř rodiny“.

Útoky nožem jako rébus. Násilné činy v Německu halí informační mlha

Stalzerová při prvním výslechu odmítla vypovídat, později ale označila za útočnici svou sedmnáctiletou adoptivní dceru. V době útoku se v domě nacházel i patnáctiletý adoptivní syn pobodané ženy, kterého policie rovněž zadržela. Na místě činu vyšetřovatelé nalezli dva nože.

„Nebezpečné ublížení na zdraví“

Státní zástupce Bernd Haldorn uvedl, že případ prozatím posuzuje jako „nebezpečné ublížení na zdraví“. Zatykač na dceru napadené ale nevydal, podle něj k tomu nebyly splněné podmínky.

Podle policistky Schönbergové měly obě děti z minulosti u policie záznam. Média v úterý psala o případu domácího násilí.

Sociální demokratka Stalzerová byla novou starostkou města Herdecke zvolena teprve 28. září, kdy se konalo druhé kolo komunálních voleb v Severním Porýní-Vestfálsku. Funkce se měla ujmout 1. listopadu.

V nejlidnatější spolkové zemi Německa vyhrála kancléřova CDU. AfD svůj mandát ztrojnásobila

I když nakonec podle všeho nesouvisí s politikou, vyvolal případ vzpomínky na vraždu vysoce postaveného úředníka místní správy a člena Křesťanskodemokratické unie (CDU) Waltera Lübckeho v roce 2019.

Pravicový radikál Stephan Ernst jej tehdy napadl před jeho domem ve Wolfhagenu ve spolkové zemi Hesensko. Lübcke podporoval vstřícnou migrační politiku tehdejší kancléřky Angely Merkelové. Ernst dostal za jeho vraždu trest doživotního vězení.

Už v roce 2015 napadl v předvolební kampani pravicový extremista kandidátku na primátorku Kolína nad Rýnem Henriette Rekerovou. Politička utrpěla vážné zranění, den po útoku byla do funkce zvolena. Ze zranění se Rekerová plně zotavila. Po deseti letech letos v čele kolínské radnice skončí.

Herdecke

Herdecke

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Nejsou peníze, jsme v rozpočtové paralýze, řekl Babiš. Viní z toho Stanjuru

Andrej Babiš chce změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti. Předseda hnutí ANO a adept na příštího premiéra to řekl na tiskové konferenci po ustavující schůzi poslaneckého klubu jeho hnutí a znovu...

8. října 2025  15:01,  aktualizováno  15:56

Věci odložené u řeky spustily pátrací akci. Pak se ozvala žena, že ji okradli

Odložené osobní věci, oblečení i sportovní taška na břehu řeky Volyňky na okraji Strakonic odstartovaly pátrací akci po možná utopené ženě. Všechno dobře dopadlo. Věci jí ukradl zloděj, u řeky je...

8. října 2025  15:55

Útočila dcera, řekla v nemocnici pobodaná německá starostka. Zatykač nevydali

Pobodání starostky města Herdecke na západě Německa souvisí se sporem v rodině, politický motiv nemělo. Ve středu to uvedla policie. Komunální politička Iris Stalzerová je mimo ohrožení života, při...

8. října 2025  15:55

V polském Sejmu se pije jako o závod, maršálek tvrdě omezil přístup do baru

Dneska se sejmu jak maršálek Sejmu? Právě předseda polského zákonodárného sboru byl nyní donucen proti nadměrné konzumaci alkoholických nápojů v parlamentním baru zakročit. Donutila ho k tomu série...

8. října 2025  15:51

Sběratelská lahůdka. Na světě jsou jen dvoje stejné hodinky k hradeckému výročí

Kdo chce mít na ruce jedinečné hodinky, kterých jsou na celém světě maximálně dva kusy a vzhledem se inspirovaly Bílou věží v Hradci Králové, má mimořádnou příležitost. Vyrobila je proslulá...

8. října 2025  15:48

Velké pátrání po ozbrojenci na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto

Policisté pátrají v okolí České Kamenice na Děčínsku po ozbrojeném mladíkovi. Teprve šestnáctiletý Daniel Kobrle je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo dnes dopoledne v Děčíně. Podle...

8. října 2025  13:33,  aktualizováno  15:42

Poslanecký klub ANO povede Malá, na místopředsedu Sněmovny navrhli Nachera

Hnutí ANO mělo ve středu ustavující schůzi svého poslaneckého klubu, na kterém byla jednomyslně zvolena jeho předsedkyní Taťána Malá. Minulé čtyři roky byla předsedkyní poslaneckého klubu Alena...

8. října 2025,  aktualizováno  15:16

VIDEO: Unikátní objev zblízka. Prohlédněte si obří mamutí naleziště v Ústí

Archeologové pokračují ve zpracování dat z mamutího naleziště v Ústí nad Labem, pro které nyní vznikla webová prezentace. V rámci toho zveřejnili také videa z místa, díky kterým je možné si naleziště...

8. října 2025  15:12

Starosta Chicaga a guvernér Illinois by měli do vězení, napsal Trump

Americký prezident Donald Trump vyzval k uvěznění starosty Chicaga Brandona Johnsona a guvernéra státu Illinois J. B. Pritzkera. Oba demokraty přitom bez důkazů obvinil, že neochránili federální...

8. října 2025  15:10

Na Českolipsku hořel památkově chráněný dům, často ho obývali bezdomovci

Devět hasičských jednotek ve středu likvidovalo požár domu v Janovicích u Kravař na Českolipsku, který je součástí památkově chráněné zóny. Oheň se šířil v půdních prostorách a na střeše, podle...

8. října 2025  14:05,  aktualizováno  14:53

Dostane SPD místo vnitra obranu? Babišovi vadí Okamurův výrok

Andrej Babiš si po úterním jednání s Tomiem Okamurou údajně rozmyslel, že by SPD nabídl obsazení ministerstva vnitra. Místo toho má Okamurovo hnutí dostat resort obrany, zjistila s odvoláním na svoje...

8. října 2025  13:16,  aktualizováno  14:48

SPD nesmí mít vnitro, řekl Jurečka. Na obraně by ohrozili bezpečnost, varuje Hřib

Po snaze šéfa SPD Tomia Okamury získat vnitro, aby byl odvolán policejní prezident Martin Vondrášek, nemá podle lidoveckého ministra Mariana Jurečky opoziční hnutí SPD tento resort získat. „V žádném...

8. října 2025  11:21,  aktualizováno  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.