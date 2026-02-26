Kudlu tas! Útoků nožem přibývá, německá policie si na to objednává nové uniformy

Rovněž v Berlíně přivezli na záchranku pobodanou ženu. Ve vestfálském Mindenu byla jiná žena skoro ubodána, v Brémách bodl jedenadvacetiletý muž kohosi do zad, v durynském Nordhausenu pobodal na ulici mladistvý muže, v Norimberku kdosi zaútočil nožem na policistu, v Rostocku snad nic, jen tam právě začal soud s mladíkem, který pobodal spolubydlícího z migrantské ubytovny.
A do toho pikantní zpráva ukazující, jaký to začíná nabírat rozměr – v Berlíně chytili muže s mačetou, jak kráčí do centrály vládní strany CDU, aby si to tam s nimi vyříkal.
Na železnici bylo loni spácháno přesně 980 útoků nožem. To je 2,7 denně.