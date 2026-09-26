Žhářský útok v Mnichově má slovenskou stopu. Operovala tam skupina napojená na GRU

Terčem útoku se v noci ze 2. na 3. září stalo staveniště před sídlem technologické firmy Rohde & Schwarz v Mnichově, kde pachatelé vyhodili dvě zápalné bomby z okna automobilu. Firmě, která mimo jiné dodává drony ukrajinské armádě, vznikla jen malá škoda, když chytl stavební kontejner, a požár byl rychle uhašen. Německé úřady poukázaly na amatérský způsob provedení útoku.
Útok se stal necelý měsíc po pokusu o bombový útok s pomocí dronů na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle. FAZ píše, že v obou případech připisují vyšetřovatelé odpovědnost GRU. Bulhar a Bulharka zadržení po žhářském útoku v Mnichově byli součástí skupiny napojené na GRU, působící ze Slovenska, píše dále FAZ.
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Vyšetřovatelé podle médií tvrdí, že tatáž skupina plánovala žhářský útok na závod společnosti Skyeton nedaleko Prešova, který vyrábí průzkumné drony pro Ukrajinu. V souvislosti s tímto zmařeným útokem byli 25. srpna na Slovensku zadrženi Lotyš a Ukrajinec, zatímco další Lotyš byl zatčen v Hamburku.
Německé zpravodajské služby se domnívají, že tyto operace řídí služba pro zvláštní činnosti GRU, která po celé Evropě vybudovala logistickou síť. Konkrétně skupinu v Lipsku podle zdrojů FAZ vedl kariérní důstojník GRU Denis Smoljaninov.
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Poté, co byli ruští zpravodajci působící pod diplomatickým krytím vyhoštěni z řady evropských zemí kvůli škodlivým aktivitám Ruska, začala GRU podle dostupných informací verbovat operativce prostřednictvím aplikace Telegram a vyplácet jim odměny v kryptoměnách.
Podle dosavadních zjištění německých bezpečnostních služeb slovenská stopa není okrajová, upozorňuje v sobotu ve slovenském Denníku N český bezpečnostní expert a bývalý ředitel české civilní rozvědky Petr Mlejnek. „Slovensko mohlo sloužit jako jeden z uzlů širší sítě napojené na ruskou vojenskou rozvědku GRU,“ napsal Mlejnek.
Slovenská opozice podle médií žádá vysvětlení od premiéra Roberta Fica i svolání mimořádného zasedání bezpečnostní rady státu.