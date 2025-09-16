Další doživotí v Německu. Afghánce odsoudili za útok nožem v Mannheimu

  10:42
Na doživotí poslal německý soud do vězení 26letého Afghánce za loňský útok nožem v Mannheimu. Neúspěšný žadatel o azyl pobodal na náměstí v centru západoněmeckého města šest lidí, 29letý policista zraněním následně podlehl. Soud Afghánce shledal vinným z vraždy, pokusů o vraždu a těžkého ublížení na zdraví. Minulý týden uložil soud doživotní trest vězení i útočníkovi ze Solingenu.
Soud ve Stuttgartu poslal 26letého Afghánce Sulajmána A. na doživotí za loňský útok nožem v Mannheimu. (16. září 2025)

Muž útočí nožem na lidi na náměstí v německém Mannheimu. (31. května 2024)
Útočník v Mannheimu nožem pobodal několik lidí. (31. května 2024)
Afghánec Sulajmán A. napadl loni 31. května na náměstí v Mannheimu účastníky akce hnutí Pax Europa, které je kritické vůči islámu. Zranění utrpělo šest lidí včetně šéfa hnutí Michaela Stürzenbergera. Jeden ze zraněných, 29letý policista Rouven Laur, zraněním o dva dny později podlehl.

Soud ve Stuttgartu Sulajmána A. poslal na doživotí do vězení. Shledal ho vinným z vraždy, ve čtyřech případech z pokusu o vraždu a v jednom z těžkého ublížení na zdraví. Vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu znemožňuje propuštění odsouzeného na doživotí z vězení po 15 letech.

Afghánec se k činu přiznal. V březnu u soudu řekl, že jednal i pod vlivem války v Pásmu Gazy. Podle státního zastupitelství se Sulajmán A. postupně radikalizoval na internetu, cítil také sympatie k teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a přes 250 lidí unesli. Následně Izrael zahájil ofenzivu do Pásma Gazy, kde podle palestinských zdrojů zahynulo přes 65 000 Palestinců, většinou civilistů. Velké části pásma byly zcela zničeny a na území panuje katastrofální humanitární situace.

Sulajmán A. přišel do Německa v roce 2013. Podle informací agentury DPA podal žádost o azyl, kterou ale úřady zamítly. Kvůli jeho nízkému věku zároveň zakázaly jeho deportaci do vlasti. Až do útoku v Mannheimu žil s manželkou a dětmi v hesenském městě Heppenheim, policie o něm neměla žádné záznamy.

Po útoku v Mannheimu následovalo několik dalších podobných incidentů, které v Německu vyvolaly debatu o migraci a integraci migrantů. Loni v srpnu zabil na městských slavnostech v Solingenu neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie tři lidi. Soud mu minulý týden uložil rovněž doživotní trest vězení.

Těsně před Vánoci najel do návštěvníků vánočních trhů v Magdeburku lékař ze Saúdské Arábie. Zabil šest lidí a stovky dalších zranil. V lednu zabil neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu v bavorském Aschaffenburgu dvouleté dítě a dospělého. V Mnichově najel v únoru jiný Afghánec do odborářského průvodu a zabil dvouleté děvče a jeho matku. Rovněž v únoru syrský uprchlík těžce zranil španělského turistu v berlínském památníku holokaustu.

Na počátku letošního března zažil Mannheim další útok. Do lidí v centru města najel úmyslně řidič osobního auta, čin si vyžádal dva mrtvé a 11 zraněných. Za volantem ovšem tentokrát seděl Němec.

Dirndly, chatbot Preclík a vyšší ceny. Co nového na letošním Oktoberfestu

Zatímco ještě v 90. letech přicházeli návštěvníci na mnichovské slavnosti piva v džínách a tričku, nyní se povinností staly kožené kalhoty pro pány a dirndl pro dámy, jejichž materiály, střihy a...

16. září 2025  10:19

Švýcarská demokracie ve volbách 2025: chce vystoupit z NATO a vyhlásit neutralitu

Jedna ze stran kandidující do poslanecké sněmovny je Švýcarská demokracie. Strana si pro letošní volby vylosovala číslo dvanáct. Kandiduje v jedenácti krajích, kandidátku nepostavila jen v...

16. září 2025  10:05

