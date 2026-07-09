Berlín se dlouhodobě o tyto střely zajímá, původně ohlášené rozmístění amerického praporu s tomahawky v Německu ale zrušil americký prezident Donald Trump, spolková republika proto jako řešení viděla nákup těchto střel.
„Kromě toho jsme v rámci summitu NATO v Ankaře s americkou vládou dohodli, že od ní zakoupíme americké střely Tomahawk a rozmístíme je v Německu. Tím zaplníme důležitou strategickou mezeru v naší obraně. Zároveň budeme pracovat na vývoji vlastních evropských systémů a jejich rozmístění v Evropě,“ řekl podle DPA kancléř.
Nákupem těchto řízených střel, které mají dolet až 2500 kilometrů, chce spolková vláda zaplnit mezeru ve vojenských schopnostech.
Trumpův předchůdce Joe Biden na předloňském summitu NATO avizoval, že USA letos v Německu rozmístí tomahawky, rakety typu SM-6 a nově vyvinuté hypersonické zbraně. Trump v květnu oznámil, že omezí přítomnost amerických vojáků v Německu, což bylo podle Reuters vnímáno jako zrušení plánu předchozí vlády.
USA ohlášené omezování vojenských kapacit a schopností zdůvodňují tím, že Evropa musí převzít větší díl odpovědnosti za svou obranu a že rovněž musí do svých armád více investovat.
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Trump si přes kritiku váží našeho úsilí, je nutné budovat „evropské NATO“, řekl Merz
Německé ministerstvo obrany předloni uvedlo, že od letošního roku hodlá s pomocí tomahawků čelit ruské hrozbě. Argumentovalo tím, že Rusko ve své enklávě Kaliningradu rozmístilo rakety Iskander schopné nést jaderné hlavice.
Kromě toho tam podle resortu přesouvá ruské stíhací letouny vybavené hypersonickými raketami vzduch-země typu Kinžal. Rusko navíc oznámilo, že v Bělorusku rozmístí jaderné zbraně, dodalo ministerstvo.