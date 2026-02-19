Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Autor:
  11:45
Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také označil šéfa Bílého domu Donalda Trumpa za egomaniaka, narcistu a nevyzpytatelného vyjednavače s autoritářskými sklony.
Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024) | foto: SOEREN STACHE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Ruský prezident Vladimir Putin (6. února 2026)
Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...
Vojáci a vojačky NATO na vojenské základně v belgickém Elsenbornu (18. října...
Vojáci a vojačky NATO na vojenské základnoě v belgickém Elsenbornu (18. října...
14 fotografií

„Když vidím, jak Putin dosud jednal, a vnímám ho jako člověka na misi proti Západu, pak vůbec nepochybuji o tom, že použije vojenské prostředky. Pokud k tomu dostane příležitost, využije je,“ prohlásil Stahl na úterním setkání Německo-britské společnosti.

Generál podotkl, Rusko už dnes vede proti Německu a dalším evropským státům skrytou formu konfliktu – od kybernetických útoků přes dezinformační kampaně až po politický tlak. Podle něj Moskva testuje odolnost evropských společností a zkouší, kam až může zajít.

Pokud Rusko zaútočí, NATO ničivě udeří v jeho hloubi, varuje Estonsko

Stahl varoval, že případný přímý útok na území NATO by neznamenal jen vojenskou krizi, ale i zkoušku soudržnosti aliance. Liberálně-demokratický řád v Evropě podle něho čelí systematickému tlaku a kontinent musí počítat s tím, že bezpečnostní prostředí se bude dál zhoršovat.

Generál zároveň vyjádřil obavy z reakce evropských společností. „Lidé hned řeknou: ‚Ehm, vůbec nemusíme bojovat. Musíme to vyřešit diplomaticky. Nemůžeme to řešit vojensky.‘ Nevím, jaké diskuse se zde v Německu mohou rozvinout. Mám z toho jisté obavy,“ doplnil.

Rusko je ve věčné válce s demokratickým světem, a to bude i bez Putina, soudí Pavel

Podle Stahla může podobný postoj ochromit rozhodování ve chvíli, kdy by ruští vojáci vstoupili na území NATO. Aliance by si pak musela jasně odpovědět, jak je vytlačit a obnovit plnou kontrolu nad svým územím.

Egomaniak Trump jako „intelektuální výzva“

Stahl se ostře vymezil i vůči současnému vedení Spojených států. Přesto věří, že USA zachovají Evropě svou „jadernou ochranu“, i kdyby část svých pozemních sil z kontinentu stáhly. Politická nepředvídatelnost ve Washingtonu však podle něj evropské plánování výrazně komplikuje.

„Největší intelektuální výzvou je pro mě prezident Spojených států. Na Mnichovské bezpečnostní konferenci jsem viděl, že s tím nemám problém jen já, potíže mají i samotní Američané. Mají nevyzpytatelného prezidenta,“ řekl podle portálu The Times.

Polsko chce také atomovky. Nervózní Evropa volá po francouzském deštníku

„Je pro mě těžké, když všichni říkají: ‚Zůstáváme v Evropě, stabilní Evropa je pro nás životně důležitým zájmem a potřebujeme ji pro vlastní bezpečnost,‘ a zároveň mají v čele státu prezidenta, jako je tento,“ dodal s odkazem na vystoupení amerického ministra zahraničí Marca Rubia.

Debata o bezpečnosti sílí i v dalších evropských zemích. Polský prezident Karol Nawrocki prohlásil, že Evropa se už nemůže spoléhat jen na americký jaderný deštník, a vyzval k rozvoji vlastních jaderných kapacit.

Německý kancléř Friedrich Merz naopak budování domácího jaderného arzenálu odmítl, ale připustil, že by Německo mohlo hostit britské či francouzské jaderné hlavice.

Vstoupit do diskuse (107 příspěvků)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Neřešil zdravotní obtíže, viní řidiče za smrt ženy s kočárkem. Čas nevrátím, řekl

Před Obvodním soudem pro Prahu 9 stanul ve čtvrtek podnikatel Adam Coubal...

Soud se ve čtvrtek začal zabývat kauzou řidiče Adama Coubala, který předloni v Praze ztratil kontrolu nad vozem porsche a po vjetí na chodník smrtelně zranil matku tlačící kočárek. Muž podle obžaloby...

19. února 2026  12:23

Macinka radí Západu, jak přežít. Napsal komentář pro velký americký deník

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) během své návštěvy Spojených států napsal komentář pro americký deník The New York Post. V komentáři konzervativních novin se vrací ke své debatě na...

19. února 2026  12:21

Izrael maže hranice. Zakousl se do Západního břehu, Palestinci mají zmizet

Premium
Palestinci sledují ruiny budovy zničené izraelskými silami na Západním břehu ve...

Izraelská vláda ruší letitá pravidla okupace Západního břehu Jordánu. Na první pohled vypadají nejnovější změny jako technická administrativa a úprava katastru. Pravomoci ale přecházejí z armády na...

19. února 2026

Přijdeme s návrhem, který bude výrazně omezovat imunitu, řekl Rakušan

Tisková konference poslaneckého klubu STAN ve Sněmovně před vyhlášením nedůvěry...

Kvůli počínání vládní koalice, která chce ochránit premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše a předsedu Sněmovny a SPD Tomia Okamuru před vydáním k trestnímu stíhání, připraví opoziční hnutí STAN návrh,...

19. února 2026  11:58

Případ urážek romských fotbalistů od Baníkovců odloží, nestal se trestný čin

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Kriminalisté odložili případ fotbalových fanoušků z Ostravy, kteří v listopadu ve vlaku údajně rasisticky uráželi malé romské fotbalisty. Incident policisté vyšetřovali pro podezření z trestného činu...

19. února 2026  11:57

Ministerstva navrhla, jak si má KRNAP poradit s plánovanými škrty

Na Sněžce je ve všední den jen pár lidí. (9. února 2026)

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) obdržela dopis od svého zřizovatele, ministerstva životního prostředí, který ji informoval, že ministerstvo financí správě parku navrhlo snížit počet...

19. února 2026  11:48

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

19. února 2026  11:45

Případ rozřezaného bezdomovce v Plzni. Došetření nebude, rozhodl vrchní soud

Policisté vyšetřují nález mrtvého člověka u mostu přes Berounku poblíž kostela...

Za bezdůvodný označil Vrchní soud v Praze postup plzeňského krajského soudu v případě rozřezaného bezdomovce. Tělo bez hlavy a genitálií tahali policisté v lednu 2023 z řeky Berounky na okraji Plzně....

19. února 2026  11:44

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor.(16. září 2025)

Britská policie zadržela králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa...

19. února 2026  11:14,  aktualizováno  11:36

Skřípění brzd na německé dráze. DB Cargo ruší polovinu míst, propustí tisíce lidí

Seřaďovací nádraží DB Cargo v Hagenu je ústředním zařízením pro sestavování...

Německý železniční nákladní dopravce DB Cargo plánuje zrušit skoro polovinu pracovních míst v zemi. O práci by tak přišlo zhruba 6200 lidí téměř ve všech odděleních společnosti. Agentuře DPA to řekl...

19. února 2026  11:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Meteorologové vydali výstrahu na sníh. Na jihu Čech a Moravy napadne 12 centimetrů

Prahu zasáhlo intenzivní sněžení. (9. ledna 2026)

Na jihu Čech a části jižní Moravy bude večer a v noci na pátek vydatně sněžit, napadnout tam může až 12 centimetrů. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve výstraze varoval před komplikacemi v...

19. února 2026  6:25,  aktualizováno  11:09

Kim usedl za volant raketometu. Jsou úžasné, chválil si nové zbraně vybavené AI

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na slavnostním předání raketometů ráže 600 mm...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na slavnostním ceremoniálu představil nasazení 50 nových odpalovacích zařízení pro jaderné střely krátkého doletu. Sám si v hlavním městě Pchjongjangu vyzkoušel...

19. února 2026  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.