Muž s duševními potížemi je podezřelý, že v Německu strčil pod vlak 16letou uprchlici

„Byla to vždy velmi opatrná dívka,“ řekl agentuře Markus Janitzki, starosta durynské obce Geisleden, kde rodina dívky nějakou dobu žila. Rodiče si podle něho od počátku mysleli, že to nemohla být nehoda. „Znechucení a hněv jsou teď samozřejmě velké,“ doplnil.
|
Smrt českého školáka v Sasku byla nehoda, potvrdila pitva
Narážel tak na páteční oznámení policie o podezření vůči muži, že dívku pod nákladní vlak strčil. Na rameni oběti se totiž našly stopy DNA patřící tomuto muži, kterému byl prozatím nařízen pobyt na psychiatrické klinice.
Dívka spolu s rodinou v srpnu 2022 uprchla z Ruskem napadané Ukrajiny, do dolnosaského Friedlandu pravidelně jezdila za vzděláním. Podle policie jde o muže irácké národnosti.