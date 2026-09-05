Tábory, pobyty v přírodě, hry a sport. A kromě toho přednášky jako vystřižené z třicátých let. Německá vláda zakázala spolek Heimattreue Deutsche Jugend (Německá mládež věrná vlasti, HDJ) už v roce 2009. Organizace byla totiž „spřízněná s národním socialismem“ a jejím skutečným cílem měla být „výchova neonacistické elity“.
Rozhodnutí pak posvětil i spolkový správní soud a dodal, že se HDJ hlásí k ideologii „krve a půdy“ a k rasové doktríně národních socialistů a že šíří antisemitské myšlenky. Ke svobodnému demokratickému řádu prý „zaujímá celkově militantně agresivní postoj“.
Klasický koktejl předsudků a extremismu pak dotváří myšlenka, že desetiletími vyrovnávání se s nacistickou minulostí se Německo pouze „udržuje ve své neuróze“.