Bývalá kancléřka Angela Merkelová v rozhovoru pro Partizán řekla, že v roce 2021 cítila, že ruský prezident Vladimir Putin už nevěří minským dohodám. Tyto dohody z let 2014 a 2015 měly uklidnit konflikt na východě Ukrajiny a dát Kyjevu čas posílit obranu.
Podle Merkelové chtěla tehdy EU zkusit nový formát přímých jednání s Moskvou, ale narazila na odpor některých členů, zejména pobaltských států a Polska. Dohoda tak nevznikla a krátce poté, v únoru 2022, Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.
Merkelová rovněž připomněla, že k narušení vztahů přispěla pandemie koronaviru. Setkání lídrů se přesunula do online prostoru a podle bývalé kancléřky nebylo možné hledat nové kompromisy při takto omezeném kontaktu.
Německý deník Bild upozornil, že Merkelová ve svém hodnocení opomíjí ruské útoky na Ukrajinu v letech 2015 až 2021. Podle listu Moskva už tehdy postupně připravovala invazi a způsobila tisíce obětí mezi ukrajinskými vojáky.
Celkově Merkelová své výroky zasadila do širší debaty o tom, zda EU měla před válkou více jednat s Moskvou a snažit se udržet diplomatické kanály otevřené. Sama přiznala, že její snaha vytvořit nový dialogový rámec nakonec selhala.