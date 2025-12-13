Bez migrace to nepůjde. Německo může do roku 2070 přijít o 20 milionů obyvatel

  11:50
Německá populace stárne a do roku 2070 by se podle pesimistických propočtů mohla propadnout až o dvacet milionů. Umírněný výhled Spolkového statistického úřadu nicméně očekává, že nynější počet obyvatel Německa, tedy 83,6 milionů, by se do roku 2070 mohl snížit na necelých 75 milionů, v případě vysokého přistěhovalectví by to mohlo být 80,7 milionu.
Uprchlíci opouštějí dolnosaský přijímací úřad v neměckém Braunschweigu. (18. října 2023)

Statistici k prognózám uvádějí, že očekávaný pokles souvisí s odchodem generace takzvaných baby boomerů do důchodu, kdy na jejich místo nastupují výrazně slabší ročníky.

Německý úřad v nejnovější studii o vývoji německého obyvatelstva do roku 2070 uvedl, že podle jeho prognózy bude do deseti let každý čtvrtý obyvatel Německa starší 67 let. Do roku 2038 bude téměř 21 milionů lidí, tedy 27 procent obyvatel, v důchodovém věku, upřesnil úřad. Statistici s aktuálními daty k roku 2024 uvádějí, že v Německu je 20 procent obyvatel starších 67 let.

Tyto prognózy přicházejí v době, kdy si podniky v nejlidnatější zemi EU stěžují na bezprecedentní nedostatek pracovních sil a politici se snaží zvládat vlnu odporu proti imigraci, která v mnoha průzkumech veřejného mínění vynesla na první místo nacionalistickou Alternativu pro Německo (AfD).

Německá ekonomika bude potřebovat statisíce migrantů ročně, říká studie

Německo, které spolu s Itálií už patří v Evropě k zemím s nejstarší populací, čelí také čím dál většímu tlaku na udržitelnost sociálního systému. Zatímco v současné době připadá na 100 pracujících 33 důchodců, v nejhorším případě by se tento poměr mohl do roku 2070 změnit na 100 ku 61.

„Pak by na jednoho příjemce dávek ze systému důchodového pojištění připadli méně než dva přispěvatelé,“ řekl Karsten Lummer ze statistického úřadu.

Počet obyvatel Německa může vzrůst pouze ve dvou z 27 zvažovaných scénářů. Oba přitom počítají s vysokým tempem imigrace a zároveň s rostoucí porodností. V tom nejlepším případě statistici očekávají, že by se počet obyvatel mohl zvýšit na 86,3 milionu,

