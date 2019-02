Němci vyhostili teroristu po výkonu trestu do Turecka. Chtěly ho ale USA

Německé úřady v úterý vyhostily Yilmaze do rodného Turecka poté, co si ve vězení odseděl jedenáct let za plánování bombového útoku v roce 2007, kdy chtěl zaútočit na americké instituce a občany v Německu. Američané požádali o jeho vydání v souvislosti s podezřením, že se Yilmaz podílel na plánování sebevražedného útoku, při kterém v roce 2008 zemřeli na pákistánsko-afghánské hranici dva američtí vojáci a dalších jedenáct lidí se zranilo.

Spojené státy viní Yilmaze, který je podle německé stanice Deutsche Welle členem skupiny Islámská džihádistická unie, také z dalšího útoku na americké jednotky v Afghánistánu v roce 2006.

Newyorský státní zástupce vznesl žalobu proti Yilmazovi v roce 2015. Americký generální prokurátor Matthew Whitaker ve svém prohlášení uvedl, že ho „Německo vážně zklamalo“, když se rozhodlo deportovat Yilmaze do vlasti namísto do Spojených států.

„Německá vláda úmyslně pomohla Yilmazovi uniknout před spravedlností tím, že ho posadila na letadlo do Turecka. Odmítla převzít jakoukoli odpovědnost za to, že ho nevydala do USA. Německo porušilo své smluvní závazky a podkopalo právní předpisy,“ hněval se Whitaker.



Sporem se ve středu zabýval také náměstek amerického ministra zahraničí John Sullivan, který se ve Washingtonu setkal s šéfem německé diplomacie Heiko Maasem. Ten do USA přicestoval kvůli mezinárodnímu setkání týkajícího se Islámského státu.

„Adem Yilmaz je zodpovědný za smrt amerických vojáků. Jeho neúspěšné vydání do Spojených států porušuje podmínky naší smlouvy o vydávání,“ napsal na Twitteru velvyslanec USA v Německu Richard Grenell.



Podle německého ministerstva zahraničí nicméně Yilmazova deportace vyplývá z rozhodnutí nezávislého soudního systému, který se řídil právním řádem. Jeho vydání do USA by podle mluvčího frankfurtského soudu bylo riskantní. „Američané nepotvrdili, že své obvinění omezí pouze na zločiny, za které Yilmaz nebyl už potrestán,“ uvedl mluvčí.



Yilmaze ve čtvrtek ihned po příletu do vlasti zadržela turecká policie, která ho podrobila výslechu. Zatím není jasné, jestli bude muž čelit v Turecku dalším obviněním. Američané se naděje na jeho vydání nevzdávají a podle svých slov jsou v kontaktu s tureckými úřady.