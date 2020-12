V německém Trevíru vjelo auto do chodců. Nejméně dva mrtví, mnoho zraněných

„Zadrželi jsme jednoho člověka, zajistili jedno vozidlo. Podle prvních informací zemřeli dva lidé,“ uvedla trevírská policie. Policie vyzvala, aby se lidé místu události vyhnuli.



Polizei Trier @PolizeiTrier Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben. Bitte meidet weiterhin die Innenstadt. #Trier #TR0112 oblíbit odpovědět

Vyšetřovatelé podezřelého vyslýchají. Podle listu Focus existují náznaky, že ve vozidle bylo více lidí. Ostatní mohou být na útěku.

„Jsme si jisti dvěma zemřelými a máme asi až patnáct zraněných, z nichž někteří mají ta nejtěžší zranění,“ řekl starosta města Wolfram Leibe stanici SWR. Primátor čin označil za takzvaný „amoklauf“, tedy čin šíleného řidiče.

Místní noviny Trierischer Volksfreund uvádí, že řádění řidiče nepřežili dva další lidé. Policie informaci zatím nepotvrdila.

Primátor navštívil místo incidentu. „Bylo to prostě hrozné,“ řekl. Na ulici viděl dětskou botu. „Ta dívka je mrtvá,“ prohlásil v slzách na tiskové konferenci. Policie potvrdila, že je mezi zemřelými jedno dítě. Jeho věk je neznámý.

Trierischer Volksfreund s odvoláním na očité svědky píší, že tmavě šedý Range Rover jel vysokou rychlostí a cestou narážel do lidí. Podle svědků lidé létali vzduchem, jeden viděl letět i dětský kočárek.

Do města se vydala také Malu Dreyerová, premiérka spolkové země Porýní-Falce, ve které Trevír leží.

„To, co se stalo v Trevíru, je otřesné,“ napsal na twitteru mluvčí německé vlády Steffen Seibert a vyjádřil soustrast příbuzným obětí. Šokován je i trevírský starosta Leibe. „Takové obrázky vídáme docela často v televizi a myslíme si, že u nás se to stát nemůže,“ řekl. Všechny záchranné složky se podle něj snažily dostat zraněné co nejrychleji do nemocnic.

Na sociálních sítí se šíří video z údajného zatčení řidiče:



„Viděl jsem nespočet lidí skákat do strany. Přes třicet lidí leželo na ulici, někteří nehybně. Auto jelo rychlostí sedmdesát až osmdesát kilometrů za hodinu. Netroubilo, (řidič) jen přidával plyn,“ popsal incident další svědek.



Insider Paper @TheInsiderPaper BREAKING VIDEO: Aftermath - car hits people in pedestrian zone in Trier city of Germany. #Trier https://t.co/aEaZnJLw4b oblíbit odpovědět

Centrum je uzavřeno policejními koridory, dovnitř nemohou ani novináři. Nad městem krouží helikoptéry, všude je mnoho sanitek a policejních aut. Obchody v centru se uzavřely, žáci musí zůstat ve školách, než si pro ně přijdou rodiče.

Trevír leží asi dvě stě kilometrů západně od Frankfurtu u hranic s Lucemburskem. Rodiště Karla Marxe s asi 110 000 obyvateli je známé svou římskou bránou Porta Nigra, která se nachází poblíž místa incidentu.