Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vraťte se do Sýrie a dostanete 200 tisíc, plánuje Německo nabídnout migrantům

Autor:
  12:00
Německá spolková vláda podle zdroje magazínu Focus zvažuje navýšit příspěvek pro nový začátek v Sýrii z dosavadního tisíce eur na osm tisíc. Podle zdroje tak plánuje učinit plošně, neboť stávající podoba vyhodnocování podmínek úřady představovala nákladnou administrativní zátěž. Opozice záměr kritizuje a vyčítá zamlčování „zoufalé situace v Sýrii“.
Ahmad Šabu žije nyní s rodinou v Německu, kam utekli ze Sýrie. (5. července...

Ahmad Šabu žije nyní s rodinou v Německu, kam utekli ze Sýrie. (5. července 2016) | foto: AP

Alice Weidelová ve štábu AfD (23. února 2025)
Německý kancléř Friedrich Merz hovoří s médii při příjezdu na summit EU v...
Opuštěný administrativní areál v severoněmeckém Sumte se proměnil v ubytovací...
Ověřování totožnosti běženců v uprchlickém táboře v německém Heidelbergu (28....
20 fotografií

Německá integrační politika pod vedením konzervativní křesťanskodemokratické koalice CDU/CSU prochází proměnou. Změna je pokračováním snahy vládní koalice přebírat část agendy krajně pravicové Alternativy pro Německo v otázce migrace, aby tak oslabila její podporu.

V únoru například federální vláda drasticky omezila financování integračních a hlavně jazykových kurzů pro nově příchozí přistěhovalce a uprchlíky. Právě na těchto kurzech se nováčci v německém právním systému učili nejen místní jazyk, ale i historii, zákony a kulturu. Od února si zájemci mohou takový kurz koupit za necelé dva tisíce eur.

Velký návrat? Německo počítá s odchodem 80 procent Syřanů, Šara láká uprchlíky zpět

Další změnou v integrační politice je podle zdroje z vládních kruhů také zvýšení finanční pobídky z tisíce eur na osm tisíc. Dosavadní průměr pobídky tisíc eur totiž podle ředitele Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) Hans-Eckharda Sommera není dostačující. „Myslím, že to nestačí. Měli bychom se bavit o jeho výši,“ řekl deníku Spiegel.

Kromě toho stávající pobídka v průměru tisíc eur je pro úřady velkou administrativní zátěží, protože ji musí pro každého žadatele vypočítat zvlášť podle předem stanovených kritérií. Nově by pobídka mohla být přístupna všem uprchlíkům plošně.

Na druhou stranu se z řad opozice ozývá jasná kritika tohoto projektu: „Je naprosto riskantní spekulovat o zvýšení odměn za repatriaci do Sýrie, zatímco tam vládnou islamisté a BAMF do značné míry zamlčuje zoufalou situaci v zemi,“ řekl politik Strany zelených Max Lucks. Zatímco spolková vláda škrtá integrační dávky, „neměla by plýtvat ještě více penězi daňových poplatníků na politiku poháněnou ideologií.“

V Německu v současné době žije více než 900 tisíc Syřanů bez německého občanství. Více než 500 000 z nich má dočasné povolení k pobytu na základě doplňkové ochrany nebo ochrany uprchlíků.

Německo není jediné, Švédsko platí ještě víc

Také švédská vláda na začátku letošního roku zvýšila příspěvek na návrat do Sýrie z původních 10 tisíc švédských korun (v přepočtu 21 tisíc Kč) na 350 tisíc (735 tisíc Kč).

Příjemce příspěvku peníze může využít na zajištění lepšího života v zemi původu. „Pokud se rozhodnete vrátit se do Švédska poté, co vám byla vyplacena jakákoli část repatriačního příspěvku, musíte jej vrátit,“ stojí ve zprávě úřadu.

Syřané litují návratu do zdevastované vlasti, mnozí chtějí znovu pryč

Mnoho syrských uprchlíků z Evropy se do Sýrie skutečně vrátilo. V zemi však nedokázali vybudovat nový život, a proto se mnoho z nich chce do Evropy vrátit. Někteří však návratem do Sýrie ztratili uprchlický status.

„Většina uprchlíků byla zpočátku nadšená, ale toto nadšení se v průběhu času vytratilo. Některé rodiny litují (svého rozhodnutí) a chtějí se vrátit,“ říká Kadri Gungorur z turecké Uprchlické asociace a upozorňuje mimo jiné na nedostatek vzdělávacích či zdravotnických služeb.

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky uvádí, že je nutný program obnovy, aby se země postavila na nohy. „Syřané v této nové éře potřebují služby, infrastrukturu, domy, pracovní pozice pro navrátilce,“ vyjmenoval komisař Filippo Grandi.

Vrátil se do Sýrie i se svým „tajemstvím“. A uvědomil si, že už je Evropan

Sedmadvacetiletý Issa, který uprchl před syrskou povinnou vojenskou službou do Turecka ve svých osmnácti, říká, že jsou potřeba lidé, kteří by znovuvybudovali všechny nutné služby a infrastrukturu, jenže bez těchto životních nezbytností do země nechtějí lidé, kteří by je vytvořili.

„Přišel jsem zpátky sem. Nebyla zde elektřina, voda, budovy byly poškozené, žádný internet ani pracovní příležitosti. Když tu nic není, jak to máme obnovit?“ ptá se. „Pokud budou tyhle věci zpátky, přijde mnoho lidí. Potřebujeme pomoc s těmito službami, protože pokud se Syřané nevrátí, Sýrie nebude obnovena.“

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová popisuje, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Vraťte se do Sýrie a dostanete 200 tisíc, plánuje Německo nabídnout migrantům

Ahmad Šabu žije nyní s rodinou v Německu, kam utekli ze Sýrie. (5. července...

Německá spolková vláda podle zdroje magazínu Focus zvažuje navýšit příspěvek pro nový začátek v Sýrii z dosavadního tisíce eur na osm tisíc. Podle zdroje tak plánuje učinit plošně, neboť stávající...

23. května 2026

NATO by mělo „ukázat zuby“, řekl Pavel k opakovaným ruským provokacím

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Severoatlantická aliance by měla tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance, uvedl podle britského listu The Guardian Petr Pavel. NATO by v...

23. května 2026  11:45

Japonci nasadili na medvědy démonické robovlky, firma nestíhá vyrábět

V Japonsku roste zájem o robotické vlky proti medvědům.

Japonští farmáři si oblíbili hrozivé robotické „vlky“, jejichž cílem je odehnat rostoucí populaci agresivních medvědů. Společnost Ohta Seiki nestíhá na poptávku po takzvaném „Monstrózním vlkovi“...

23. května 2026  11:19

Na hlavním železničním koridoru u Ostravy vykolejily dva nákladní vagony, zastavily provoz

Na železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je od dopoledne zastaven...

Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastaven provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagony nákladního vlaku. Událost se obešla bez zranění,...

23. května 2026  11:05

V Kalifornii hrozí výbuch nádrže s tunami chemikálií, hasiči evakuovali celé město

V Kalifornii hrozil výbuch nádrže s toxickými chemikáliemi. (23. května 2026)

Kvůli úniku páry z přehřáté mnohatunové nádrže využívané k výrobě plastových dílů evakuovaly úřady v americké Kalifornii téměř 40 tisíc lidí. V okolí se nachází dva zábavní parky Disneyland. Hasiči...

23. května 2026  10:56

Památník v Pohořelicích někdo pomaloval hákovými kříži. Po pachateli pátrá policie

Památník obětí odsunu v Pohořelicích na Brněnsku v noci na sobotu před Poutí...

Památník pochodu smrti v Pohořelicích na Brněnsku v noci na sobotu před Poutí smíření někdo pomaloval hákovými kříži. Policisté hledají pachatele, řekl mluvčí policistů Pavel Šváb. Pochod je součástí...

23. května 2026  9:12,  aktualizováno  10:55

Lidé si připomínají německý pochod smrti. Policisté řeší odpůrce i nalétávající drony

Před samotným průvodem se lidé v 9 hodin sešli u hromadného hrobu a památníku...

Stovky lidí se sešly v Pohořelicích odkud se dnes vydají na třicetikilometrový pochod do Brna. Po pietním aktu, kterého se zúčastní i představitelé sudetoněmeckého krajanského sdružení nebo německý...

23. května 2026  6:55,  aktualizováno  10:22

Na Česko se žene saharský prach, může snížit teploty. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji

Pohled družice MTG na saharský prach nad západní Evropou. (23. května 2026)

V neděli odpoledne by se nad územím republiky měl společně s vysokou oblačností objevit saharský prach. Ten se aktuálně nachází nad západní Evropou. Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohu...

23. května 2026  10:06

Máme falešný pocit bezpečí, varuje epidemiolog po smrti dítěte na záškrt

Premium
Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek (4. října 2021)

Tříletý neočkovaný chlapec z Ostravska v pondělí zemřel ve FN Motol po onemocnění záškrtem. Přestože je tato choroba v Česku vzácná, odborníci poslední roky zaznamenávají její nárůst. „Máme falešný...

23. května 2026

Obří hala v Pardubicích: zastupitelé dostali podklady pozdě, musejí rozhodnout pod tlakem

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Podle původních plánů mělo být...

Pardubické zastupitele čeká v pondělí nejtěžší rozhodnutí za celé jejich volební období. Budou schvalovat právně složitý, rozsáhlý a náročný obchod. Zároveň jsou ostře sledováni fanoušky (a voliči)...

23. května 2026  9:43

Severní Korea zažívá automobilovou horečku. Ulicím vládnou čínské značky

Čína auta v KLDR (12. května 2026).

Severní Korea prožívá nečekaný automobilový boom. V hlavním městě Pchjongjangu se každodenní realitou začaly stávat dopravní zácpy a obyvatelé nově řeší i nedostatek parkovacích míst. Přitom ještě...

23. května 2026

Na Jablonecku zemřel pětatřicetiletý motocyklista, střetl se s osobním autem

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě na Jablonecku zemřel v pátek odpoledne zhruba pětatřicetiletý motocyklista. Na silnici 10 mezi Tanvaldem a Železným Brodem se střetl s osobním autem. Informoval o tom regionální...

23. května 2026  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.