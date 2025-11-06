Sýrie vypadá hůř než Německo po válce, řekl ministr. Čelí výzvám k odchodu

  13:46
V Německu se opět rozhořela debata o návratu syrských uprchlíků do vlasti. Odstartovala ji návštěva ministra zahraničí Johanna Wadephula v Sýrii. Vyjádřil na ní pochybnost, zda je možné, aby se vzhledem k míře destrukce Syřané do vlasti hromadně vraceli. Popudil tím proti sobě část svých kolegů z unie CDU/CSU, kteří usilují o deportace a podporu dobrovolných návratů syrských uprchlíků.
Návštěva německého ministra zahraničí Johanna Wadephula v syrském Damašku. (30. října 2025)

Wadephul navštívil Sýrii minulý čtvrtek při svém blízkovýchodním turné. Prohlédnul si mimo jiné zničené město Harasta nedaleko Damašku.

Následně řekl, že vzhledem k rozsahu zničení země nepředpokládá, že by se Syřané z Německa v krátkodobém horizontu hromadně do vlasti vraceli. „Tady mohou lidé jen sotva důstojně žít,“ uvedl.

Merz chce dostat Syřany pryč z Německa. Pozval Šaru, aby s ním probral deportace

Podle údajů ministerstva vnitra nyní pobývá v Německu s různým statusem zhruba 974 tisíc Syřanů. Většina z nich do země přišla v letech 2015 a 2016 ve velké uprchlické vlně.

Loni v prosinci padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada poté, co povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Ahmad Šara.

Od pádu Asada se z Německa vrátily dva tisíce Syřanů, azyl chce několikanásobek

V Německu to záhy vyvolalo debatu, zda není na čase, aby se syrští uprchlíci vrátili do vlasti a pomohli ji znovu vybudovat.

Na návrat uprchlíků do Sýrie tlačí kromě pravicově extremistické Alternativy pro Německo (AfD) také část vládní konzervativní CDU/CSU.

V koaliční smlouvě konzervativců se sociálními demokraty (SPD) stojí, že kabinet bude „deportovat do Afghánistánu a Sýrie – počínaje pachateli trestných činů a lidmi, kteří představují nebezpečí“.

Podporovat chce vláda také dobrovolné návraty Syřanů domů. Část konzervativních poslanců proto vnímala Wadephulovy výroky v Sýrii jako zpochybnění těchto cílů a ostře ho za ně kritizovala.

Média už spekulují o možných nástupcích

Do debaty, která se rozhořela o víkendu, se v pondělí vložil i kancléř Friedrich Merz, který je Wadephulovým stranickým šéfem, ale i blízkým osobním přítelem. Řekl, že pozval syrského prezidenta Šaru do Německa, jednat by s ním chtěl mimo jiné o deportacích syrských trestanců.

„Občanská válka v Sýrii skončila. Už neexistuje žádný důvod pro azyl v Německu, a proto mohou začít deportace,“ uvedl Merz.

Ráz našich měst se musí změnit, souhlasí většina Němců s Merzem

Omezit škody se pokusil i sám Wadephul, který řekl, že se jeho názor a názor kancléře na syrské uprchlíky v ničem neliší. Jeho úřad podle něj „aktivně a konstruktivně“ pracuje na cíli deportovat trestance a nebezpečné lidi do Sýrie.

Novou kritiku spolustraníků na sebe Wadephul ovšem přivolal hned v úterý výrokem, že Sýrie nyní vypadá hůře než Německo po druhé světové válce.

Podle některých německých médií se začíná pod Wadephulem kývat židle. Možnému ohrožení jeho pozice by mohlo nasvědčovat i to, že se na jeho podporu vyjádřil prezident Frank-Walter Steinmeier, který je jinak v komentování vnitropolitických sporů velmi zdrženlivý.

Německo má problém s rázem měst, prohlásil Merz. Kritici ho viní z rasismu

Bulvární list Bild dokonce ve čtvrtek přinesl seznam lidí, kteří by mohli Wadephula ve funkci ministra zahraničí nahradit.

Nejčastěji podle něj padá jméno současného předsedy frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu Jense Spahna, bez šancí by v případě výměny nebyl ani někdejší kandidát na německého kancléře Armin Laschet, o kterém se spekulovalo jako o ministrovi zahraničí už při sestavování současné vlády.

Bild zmiňuje například i zahraničněpolitické experty CDU Jürgena Hardta a Norberta Röttgena. Podle agentury DPA ale nikdo v současnosti vážně o Wadephulově výměně neuvažuje.

Německo má od května poprvé po více než 60 letech ministra zahraničí ze stejné strany, jako je kancléř. Křesťanský demokrat vedl německou diplomacii naposledy v letech 1961 až 1966. V následujících vládách, které CDU vedla, post vždy připadl menšímu koaličnímu partnerovi.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
Témata: Německo, Sýrie, CDU/CSU

