Sýrie vypadá hůř než Německo po válce, řekl ministr. Čelí výzvám k odchodu

Wadephul navštívil Sýrii minulý čtvrtek při svém blízkovýchodním turné. Prohlédnul si mimo jiné zničené město Harasta nedaleko Damašku.
Následně řekl, že vzhledem k rozsahu zničení země nepředpokládá, že by se Syřané z Německa v krátkodobém horizontu hromadně do vlasti vraceli. „Tady mohou lidé jen sotva důstojně žít,“ uvedl.
Podle údajů ministerstva vnitra nyní pobývá v Německu s různým statusem zhruba 974 tisíc Syřanů. Většina z nich do země přišla v letech 2015 a 2016 ve velké uprchlické vlně.
Loni v prosinci padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada poté, co povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Ahmad Šara.
V Německu to záhy vyvolalo debatu, zda není na čase, aby se syrští uprchlíci vrátili do vlasti a pomohli ji znovu vybudovat.
Na návrat uprchlíků do Sýrie tlačí kromě pravicově extremistické Alternativy pro Německo (AfD) také část vládní konzervativní CDU/CSU.
V koaliční smlouvě konzervativců se sociálními demokraty (SPD) stojí, že kabinet bude „deportovat do Afghánistánu a Sýrie – počínaje pachateli trestných činů a lidmi, kteří představují nebezpečí“.
Podporovat chce vláda také dobrovolné návraty Syřanů domů. Část konzervativních poslanců proto vnímala Wadephulovy výroky v Sýrii jako zpochybnění těchto cílů a ostře ho za ně kritizovala.
Média už spekulují o možných nástupcích
Do debaty, která se rozhořela o víkendu, se v pondělí vložil i kancléř Friedrich Merz, který je Wadephulovým stranickým šéfem, ale i blízkým osobním přítelem. Řekl, že pozval syrského prezidenta Šaru do Německa, jednat by s ním chtěl mimo jiné o deportacích syrských trestanců.
„Občanská válka v Sýrii skončila. Už neexistuje žádný důvod pro azyl v Německu, a proto mohou začít deportace,“ uvedl Merz.
Omezit škody se pokusil i sám Wadephul, který řekl, že se jeho názor a názor kancléře na syrské uprchlíky v ničem neliší. Jeho úřad podle něj „aktivně a konstruktivně“ pracuje na cíli deportovat trestance a nebezpečné lidi do Sýrie.
Novou kritiku spolustraníků na sebe Wadephul ovšem přivolal hned v úterý výrokem, že Sýrie nyní vypadá hůře než Německo po druhé světové válce.
Podle některých německých médií se začíná pod Wadephulem kývat židle. Možnému ohrožení jeho pozice by mohlo nasvědčovat i to, že se na jeho podporu vyjádřil prezident Frank-Walter Steinmeier, který je jinak v komentování vnitropolitických sporů velmi zdrženlivý.
Bulvární list Bild dokonce ve čtvrtek přinesl seznam lidí, kteří by mohli Wadephula ve funkci ministra zahraničí nahradit.
Nejčastěji podle něj padá jméno současného předsedy frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu Jense Spahna, bez šancí by v případě výměny nebyl ani někdejší kandidát na německého kancléře Armin Laschet, o kterém se spekulovalo jako o ministrovi zahraničí už při sestavování současné vlády.
Bild zmiňuje například i zahraničněpolitické experty CDU Jürgena Hardta a Norberta Röttgena. Podle agentury DPA ale nikdo v současnosti vážně o Wadephulově výměně neuvažuje.
Německo má od května poprvé po více než 60 letech ministra zahraničí ze stejné strany, jako je kancléř. Křesťanský demokrat vedl německou diplomacii naposledy v letech 1961 až 1966. V následujících vládách, které CDU vedla, post vždy připadl menšímu koaličnímu partnerovi.