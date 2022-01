Asadův řezník mučil tisíce lidí. Německý soud ho za to poslal na doživotí

Raslan na začátku dlouhé občanské války vedl nechvalně proslulou věznici v sídle vyšetřovací jednotky číslo 251. Právě tam vojáci brutálně mučili tisíce Syřanů.

Nejen v této, ale i v dalších Asadových věznicích jsou podle přeživších běžné elektrické šoky, věšení za zápěstí, bití do bezvědomí, polévání horkou vodou, topení, bodání nebo trhání nehtů.

Snímky umučených těl na světlo světa před lety vynesl někdejší vládní fotograf známý pod přezdívkou Caesar. U soudu s Raslanem pak posloužily jako důkazy.

Sám osmapadesátiletý odsouzenec je údajně odpovědný za mučení nejméně čtyř tisíc lidí. Nejméně třicet vězňů zemřelo, minimálně jeden člověk byl znásilněn. Zadržení lidé neměli přístup k lékům a často ani k jídlu. Cely bývaly tak přeplněné, že se v nich dalo jen stát.



Vrchní zemský soud v Koblenci na západě Německa ho proto uznal vinným ze zločinů proti lidskosti a poslal ho na doživotí za mříže. Raslanovi obhájci žádali soud, aby ho zprostil viny. Tvrdili, že on osobně nikoho netýral a že koncem roku 2012 zběhl.

Odborníci doufají, že takových procesů bude přibývat. „Začínáme vidět plody snah odvážných obětí, aktivistů a dalších o dosažení spravedlnosti za příšerná zvěrstva páchaná v syrských věznicích,“ cituje agentura AP Balkees Jarrahovou z lidskoprávní organizace Human Rights Watch.

„Rozsudek je přelomový pro syrské oběti a německou justici v tom, že probořil zeď beztrestnosti,“ dodala. Podle Patricka Krokera, právníka Evropského centra pro ústavní a lidská práva, jde o první takový rozsudek na světě a další země by se na něj a důkazy předložené během procesu mohly odvolávat. Jeho organizace zastupovala několik obětí syrského režimu, které se procesu účastnily jako spolužalobci.

Německo stíhá i případné válečné zločiny cizinců v jiných státech. Jak Raslana, tak jeho někdejšího spoluobžalovaného Ijáda A. po útěku ze Sýrie do Německa poznaly jejich oběti. V roce 2019 zadržela oba muže policie.

Ijád A. byl už dříve odsouzen k 4,5 roku vězení za napomáhání ke zločinu proti lidskosti. Podle soudu je odpovědný za mučení a za omezování osobní svobody.

Toho se dopustil na podzim roku 2011 tím, že jako příslušník syrské tajné služby dostal nejméně třicet protivládních demonstrantů do věznice, o které věděl, že zde jsou zadržovaní mučeni.

O jeho odvolání zatím nebylo rozhodnuto. Prokuratura pro něj žádala trest vězení v délce 5,5 roku. Obhajoba naopak trvala na zprošťujícím verdiktu kvůli výjimečné situaci. Uváděla, že pokud by Ijád A. rozkaz odmítl, ohrozil by tím sebe. V případě dezerce by mohl být dokonce popraven. Obhajoba uváděla, že se sice podílel na zatýkání demonstrantů, zároveň ale nesplnil rozkaz střílet na ně.

Podle odhadů Syrské sítě pro lidská práva (SNHR) v Sýrii zmizelo nebo bylo uvězněno 149 tisíc lidí, odpovědnost za více než 85 procent těchto případů je přičítána syrské vládě. Nejvíce lidí zmizelo nebo je členové bezpečnostních sil zadrželi krátce po začátku protestů proti Asadově vládě v březnu 2011.

Ta na poklidná shromáždění odpověděla brutálními represemi. Syrský režim popírá, že by ve věznicích zadržoval politické vězně, své oponenty označuje za teroristy.