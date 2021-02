Syrský uprchlík kandiduje za Zelené. I když ještě nemá ani občanství

„Chci být hlasem těch, kteří žijí jako uprchlíci tady v Německu,“ nastínil Alaows své plány v rozhovoru s německou stanicí RND. „Lidé, kteří rozhodují o migrační politice, nevědí, jak se cítí člověk, který musí uprchnout. Chci tuto perspektivu přinést do Bundestagu. Už by to tam nemělo být označeno ‚Německému lidu‘ (nápis nad vchodem do budovy sněmu, pozn. red.), nýbrž ‚Pro všechny lidi, kteří v Německu žijí‘.“

V parlamentu se chce věnovat migračním tématům, zvláště pak otázce utonutí uprchlíků v Středozemním moři. Velký důraz klade též na klimatickou politiku. „Klimatická krize dále zhorší situaci lidí na globálním jihu. Proto se musí férová politika v oblasti klimatu zaměřit na uprchlíky a migraci,“ uvedl ve svém videu z kampaně na Twitteru.

Jednatřicetiletý Syřan v úterý oznámil kandidaturu v zářijových parlamentních volbách za Zelené v průmyslovém volebním obvodě Oberhausen a Dinslaken v Severním Porýní-Vestfálsku. Získat zde dostatek hlasů pro křeslo v Bundestagu nebude jednoduché, v oblasti tradičně dominovala Sociálnědemokratická strana Německa (SPD). Při posledních parlamentních volbách zde Zelení skončili až čtvrtí, poukazuje server The Times.



U Zelených má podporu. „Nemáme nikoho v Bundestagu, kdo by sám byl uprchlíkem,“ prohlásil podle listu Zeit šéf Zelených v Oberhausenu Peter Kremer-Plew. „Proto nás nikdo nedokáže lépe reprezentovat.“

Ještě větší překážku ovšem pro Alaowse představuje chybějící německé občanství. Pokud jej nebude mít alespoň v den voleb, nemůže kandidovat. „Můj právník očekává pozitivní rozhodnutí v prvním čtvrtletí roku 2021,“ tvrdí Alaows, který má v Německu povolení k trvalému pobytu.

Alaows studoval v Sýrii právo. Po vypuknutí občanské války se přidal na stranu demonstrantů. Pomáhal též blízkovýchodní variantě Červeného kříže, známé jako Červený půlměsíc.

Jako další řada Syřanů se i Alaows nakonec rozhodl raději uprchnout do Německa. Po dvou měsících na nechvalně proslulé balkánské trase dorazil do cíle. Německy ale neuměl ani slovo, dorozumíval se anglicky. Jazyk hostitelské země se naučil až po šesti měsících. Tvrdí, že to dokázal za pomoci mobilu, na žádný jazykový kurz nechodil.

Po příchodu do Německa Alaows založil iniciativu, který žádala zlepšení životních podmínek pro migranty. Později se stal sociálním pracovníkem, který nabízel ostatním uprchlíkům pomoc v právních záležitostech. Nyní pracuje pro jednu charitativní organizaci v Berlíně.