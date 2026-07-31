Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Pořád si dělali přestávky na kávu. Ukrajince šokovalo cvičení NATO

Autor:
  12:42
Vojenské cvičení NATO Aurora 26 ve Švédsku (5. května 2026)

Vojenské cvičení NATO Aurora 26 ve Švédsku (5. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Vojenské cvičení NATO Aurora 26 ve Švédsku (5. května 2026)
Vojenské cvičení NATO Aurora 26 ve Švédsku (5. května 2026)
Vojenské cvičení NATO Aurora 26 ve Švédsku (5. května 2026)
Britští a švédští operátoři dronů sledují obraz z průzkumného bezpilotního...
18 fotografií
Když se ukrajinští vojáci na jaře zúčastnili cvičení NATO ve Švédsku, nemohli uvěřit vlastním očím. Nejenže v roli nepřítele dokázali pomocí svých průzkumných a kamikaze dronů snadno vyřadit západní tanky, prožili i „kulturní šok“. Podle jednoho z vojáků, jenž poskytl rozhovor německému listu Die Welt, si evropští vojáci neustále dělali přestávky na kávu a působili zaskočeně.

„Pořád vyhlašovali další a další přestávky na kávu – říkali tomu fika –, aby si vojáci NATO mohli odpočinout,“ popisuje ukrajinský voják Alex. Slouží u brigády Lubart, která je součástí 1. sboru Azov. Odpočinek však nebylo to jediné, co jej při květnovém cvičení Aurora 26 překvapilo.

Na rozdíl od skutečné válečné fronty byly na švédském cvičišti zóny, kde za přesně stanovených podmínek platil zákaz používat drony. Vojáci z ostatních evropských zemí prý navíc na Ukrajince vyvolávali dojem, že jsou z intenzity simulovaného boje zaskočení. „Nepřítel“ během krátké doby snadno vyřadil jejich jednotky včetně tanků.

Švédsko spouští cvičení Aurora kvůli hrozbě z východu. Zapojí se ukrajinské drony

Alexův závěr tak byl zdrcující. V tomto stavu by západní ozbrojené síly na moderním bojišti neměly šanci, cituje jej Die Welt. Z poznatků ukrajinských vojáků a instruktorů, kteří od začátku letošního roku cvičí německé vojáky, plyne několik ponaučení pro německou armádu.

„Skutečným problémem je neuvěřitelná rychlost, s jakou se tato válka mění,“ říká velitel brigády Lubart Vadym Krykun. I po více než čtyřech letech bojů se od sebe ukrajinské jednotky pořád navzájem učí. Jakmile jedna brigáda vyvine novou schopnost, ostatní se ji okamžitě snaží převzít. Současně s každou inovací vzniká bezprostředně protiopatření. „My vyvíjíme nástroj, nepřítel vyvíjí protilátku. Kdo si odpočine nebo se spokojí s tím, co má, začne okamžitě zaostávat,“ upozorňuje.

Připomíná bonusy, které mohou ukrajinské dronové jednotky získat za každý zničený tank, za každého zneškodněného ruského vojáka nebo pilota nepřátelského dronu. Za tyto bonusy pak mohou získat nové vybavení. To si musí urychleně pořídit i Bundeswehr. Nové technologie je navíc třeba nejen nakoupit, ale i otestovat a zavést do praxe.

Trump váhá s licencí na patrioty pro Kyjev. Nechceme střely, ale mír, řekl

Kromě toho se na Ukrajině ukázalo, že mládí má přednost před odslouženými léty. V době, kdy moderní válka zahrnuje umělou inteligenci, drony a neustálou analýzu dat, tak musejí být mladí lidé i v nejvyšších patrech velení.

Příkladem je dnes už bývalý ministr obrany Mychajlo Fedorov, který má rozhodující podíl na technologické transformaci Ukrajiny a díky jeho kontaktům s miliardářem Elonem Muskem se armáda mohla opřít o satelitní systém Starlink. Mladí jsou i další významní představitelé ukrajinské armády včetně Krykuna nebo velitele 429. samostatného pluku bezpilotních systémů Jurije Fedorenka.

Důležitá je také spolupráce armády s tajnými službami. Právě z informací CIA a dalších západních služeb Ukrajina od začátku těží. A nejen to, také ukrajinské tajné služby posílily a dnes se jim opakovaně daří třeba sabotáže hluboko na ruském území včetně likvidace vysoce postavených ruských důstojníků. Německá BND tak podle Weltu potřebuje modernější kompetence, větší operační volnost a schopnost spolupracovat s armádou na utajených operacích.

Zelenskyj má problém, Fedorov ho drtí v průzkumech. Lidé už v něm vidí prezidenta

Ukrajinské zkušenosti z prvních týdnů invaze také ukázaly, že se s přípravou armádních kapacit nesmí čekat až na případ nouze. Výcviková zařízení, záložní struktury, výrobní kapacity a sklady munice musí být připraveny na rychlou mobilizaci už v době míru, upozorňuje Die Welt.

Ukrajina má stále větší problém s náborem nových vojáků, což vede k častým konfliktům mezi náboráři a branci. Zároveň však desítky tisíc vojáků bojují z vlastního přesvědčení. „Vnitřně jsme se smířili s tím, že budeme muset bojovat celý život. Nejsem si jistý, zda by občané jiných evropských zemí byli ochotni přinést takovou oběť,“ říká Krykun.

Nejen pro Německo to tak znamená nejen armádní výdaje a nákupy, ale i nutnost zapojit do přípravy na válku celou společnost. Včetně povinné vojenské služby, rozšiřování aktivních záloh nebo budování krytů, dodává Die Welt a za příklad dává Finsko, které se této prevenci věnuje už celé dekády.

Vstoupit do diskuse (46 příspěvků)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

S masovou migrací jsme měli pravdu, řekl Macinka k Ceutě. Španělska se ale zastal

Tisková konference ministra zahraničí Petra Macinky (31. července 2026)

Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka nevidí důvod vylučovat Španělsko ze Schengenu nebo ho jinak trestat za to, že nezvládá příval migrantů z Afriky. Španělsko přiznalo, že za jeden...

31. července 2026  11:49,  aktualizováno  13:10

Nejhorší dny jsme snad už překonali, doufá Francie. Požár u Bordeaux se nešíří

Fotografie lesa u francouzské vesničky Le Porge po ničivém požáru (31. července...

Po devíti dnech zápolení hasičů s rozsáhlým lesním požárem ve francouzském departementu Gironde převládá na místě přírodní katastrofy optimismus. Oheň, který pohltil 42 tisíc hektarů lesa, se již...

31. července 2026  12:27,  aktualizováno  13:06

Jsem s vámi celým srdcem. Markéta Irglová se vyjádřila ke smrti Glena Hansarda

Glen Hansard a Markéta Irglová

Upřímnou soustrast vyjádřila rodině zesnulého irského hudebníka Glena Hansarda jeho bývalá partnerka, zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová. Společně tvořili skupinu The Swell Season a získali v...

31. července 2026  12:56

V Praze se v jeden den přiotrávilo plynem pět lidí, jeden případ skončil smrtí

ilustrační snímek

Záchranáři v Praze zasahovali ve čtvrtek u pěti případů otrav oxidem uhelnatým, jeden skončil smrtí. Řekl to jejich mluvčí Karel Kirs. Nynější vedra mohou zhoršit tah komínů odvádějící spaliny z...

31. července 2026  12:45

Pořád si dělali přestávky na kávu. Ukrajince šokovalo cvičení NATO

Vojenské cvičení NATO Aurora 26 ve Švédsku (5. května 2026)

Když se ukrajinští vojáci na jaře zúčastnili cvičení NATO ve Švédsku, nemohli uvěřit vlastním očím. Nejenže v roli nepřítele dokázali pomocí svých průzkumných a kamikaze dronů snadno vyřadit západní...

31. července 2026  12:42

Rodinná hádka přerostla v napadení nožem, útočníka viní z pokusu o vraždu

ilustrační snímek

Středeční konflikt v rodině v Hustířanech na Náchodsku přerostl v útok nožem. Jednačtyřicetiletý muž skončil poblíž domu s bodnořeznými poraněními. Kriminalisté už obvinili jeho dvaatřicetiletého...

31. července 2026  12:35

Zemřel František Laurin, bývalý šéf Divadla na Vinohradech a otec Sabiny Laurinové

Režisér František Laurin s dcerou Sabinou Laurinovou

V pátek 31. července zemřel ve věku 91 let František Laurin. Režisér, pedagog a divadelní ředitel se již delší dobu léčil v Nemocnici Na Homolce se srdečními potížemi. Zprávu o jeho skonu serveru...

31. července 2026  12:17

Do Česka dorazí silné bouřky. Zasáhnou několik krajů

Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)

Do Česka odpoledne dorazí od severozápadu silné bouřky, budou postupovat na východ, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstraha konkrétně platí pro Prahu a kraje Středočeský, Karlovarský,...

31. července 2026  12:12

Posun v případu rekordního podvodu za 46 milionů. Policie zajistila část peněz

Magistrát města Hradce Králové

Několik milionů korun korun z odeslaných plateb v případu zaměstnankyně Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) se podařilo zajistit kriminalistům. Pracovnice zmíněné organizace v polovině července...

31. července 2026  12:10

Macinka odvolal šéfku Českých center. Stávají se z nich státní neziskovky, kritizuje

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka odvolal dosavadní šéfku Českých center Jitku Pánek Jurkovou. „Česká centra každoročně končí ve vysoké ztrátě,“ řekl Macinka, podle kterého se...

31. července 2026  8:54,  aktualizováno  11:55

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Migranti jako nátlakový nástroj? Maroko čelí spekulacím, Ceuta rozdráždila Itálii

Premium
Bezpečnostní síly hlídají lidi, kteří se pokoušejí přejít ze severomarockého...

Krize ve španělském městě Ceuta, kam se hrnou tisíce migrantů z Maroka, vyvolala diplomatickou krizi mezi Římem a Madridem. Itálie chce uzavřít schengenský prostor se Španělskem, to si předvolalo...

31. července 2026  11:55

Obchodníky s drogami zadrželi policisté krátce po předávce na benzince

Drogy zajištěné při domovní prohlídce. Byly jich více než dva kilogramy.

Dvojici recidivistů zadrželi 25. července policisté kvůli obchodům s drogami. V rukou mužů zákona skončil dvaapadesátiletý muž z Karlovarska a pětašedesátiletý muž z Chebska jen chvíli poté, co na...

31. července 2026  11:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×