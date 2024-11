Mise Šediny. Tři političtí veteráni chtějí zachránit německou Levici

Poslanci Gregor Gysi a Dietmar Bartsch a durynský premiér Bodo Ramelow svou iniciativu na záchranu Levice nazvali „mise Šediny“. Odkazují tím na svůj věk: Gysimu je 76 let, Ramelowovi 68 let a Bartschovi 66 let.

„Kdyby Levice vypadla ze Spolkového sněmu, znamenalo by to, že z něj zmizí levicové argumenty,“ uvedl ve středu Gysi. Vzhledem k vývoji ve Spojených státech, v Evropě i v Německu, kde posiluje pravice, by to podle něj byla „katastrofa“. „Nechceme ale udávat tón, chceme stranu jen podpořit,“ dodal Gysi za trojici politiků.

Levice vznikla v roce 2007 sloučením Strany demokratického socialismu (PDS), nástupkyně východoněmecké vládnoucí totalitní Sjednocené socialistické strany Německa (SED), a strany WASG, kterou založili bývalí radikální členové německé sociální demokracie (SPD). PDS a poté Levice měly své poslance ve Spolkovém sněmu od znovusjednocení Německa z roku 1990. Dařilo se jim vždy především u voličů na východě Německa.

PDS i Levice však v minulosti už několikrát dostaly v parlamentních volbách méně než pět procent hlasů, které tvoří hranici pro zvolení. Naposledy v roce 2021 to bylo 4,9 procenta. V německém volebním systému se nicméně může dostat do Spolkového sněmu strana i tehdy, když má méně než pět procent hlasů, pokud získá aspoň tři takzvané přímé mandáty.

Voliči mají v německém systému totiž dva hlasy, přičemž prvním volí stranu a druhým jednotlivé stranické osobnosti. Právě silné a známé osobnosti, kterými se cítí být i trojice dlouholetých politiků Gysi, Bartsch a Ramelow, by mohly Levici do Spolkového sněmu pomocí přímých mandátů dostat i v únorových volbách.

Gysi byl od šedesátých let v NDR členem vládnoucí strany SED, patřil však k reformistům. V prosinci 1989 se stal dokonce předsedou SED a později hrál důležitou roli v PDS i v Levici. Také Bartsch byl členem SED, poslancem je od roku 2005 a donedávna byl spolupředsedou parlamentní frakce Levice.

Ramelow, který pochází ze západního Německa, se stal v roce 2014 prvním a dosud jediným zemským premiérem za Levici. Funkci předsedy vlády východoněmeckého Durynska zastával v letech 2014 až 2019 a od roku 2020 až dosud. Gysi, Bartsch a Ramelow budou kandidovat ve východní části Berlína, v Rostocku a v Erfurtu, tedy v obvodech, které patřily před rokem 1990 k NDR. Zvlášť Gysi a Ramelow mají velké šance na zvolení.

Po minulých volbách usedlo ve Spolkovém sněmu devětatřicet poslanců Levice, a to díky složitému systému vyrovnávání mandátů. Přímo voliči zvolili jen tři poslance – jedním z nich byl tehdy Gysi. Loni v říjnu se však parlamentní frakce Levice rozpadla, když její členka Sahra Wagenknechtová a devět dalších poslanců oznámili, že se kvůli sporům mimo jiné v otázkách migrace či v pohledu na ruskou válku proti Ukrajině chystají založit novou stranu.

V lednu vzniklo Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), které kombinuje levicovou sociální a hospodářskou politiku s odmítáním migrace či dodávek zbraní Ukrajině, jež se brání ruské agresi.

Levice, BSW a také Alternativa pro Německo (AfD) se přinejmenším na východě Německa uchází o podobné voliče. Podle nedělního průzkumu veřejného mínění agentury INSA by Levice dostala nyní v celém Německu jen 3,5 procenta hlasů, BSW 7,5 procenta. Předčasné parlamentní volby se v Německu po krachu tříčlenné vládní koalice SPD, zelených a svobodných demokratů (FDP) budou konat nejspíš 23. února. Podobné hodnoty ukazují i další průzkumy.