Německé odbory zahajují smírčí řízení s drahami. Do konce srpna stávky nehrozí

Německé železniční a dopravní odbory EVG požadují pro zaměstnance drah Deutsche Bahn (DB) více peněz, zvýšení mezd chtějí co nejrychleji a platnost kolektivní smlouvy si přejí zkrátit. To jsou podle Franka Hauensteina z vedení odborů tři základní požadavky, se kterými v pondělí odboráři zahajují přes prostředníky smírčí řízení s DB ve vleklém sporu o mzdy.

Následky stávky na železnici by pocítili i čeští cestující, neboť by ochromila přeshraniční dopravu. Stávky ale podle Hauensteina do konce srpna nehrozí.

Šéf odborů Martin Burkert v rozhovoru s deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) před začátkem smírčího řízení varoval, že odboráři jsou připraveni stávkovat. „Stávka by mohla trvat hodně dlouho,“ řekl. „Ještě nikdy nebyla mezi pracovníky tak špatná nálada kvůli vedení drah, jako je tomu nyní,“ řekl.

Dráhy a odbory se o zvýšení mezd bez úspěchu přou už několik měsíců. DB proto jako poslední možnost po zkrachovalých rozhovorech navrhly smírčí řízení. To začalo dnes a potrvá nejdéle do 31. července. Jako prostředníci byli vybráni právnička a politička ze sociální demokracie (SPD) Heide Pfarrová a bývalý ministr vnitra Thomas de Maiziére z konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Hrozí neomezená stávka

Spor o růst mezd trvá od února. Odbory do jednání vstoupily s požadavkem na zvýšení měsíčního příjmu zaměstnanců minimálně o 650 eur (přes 15 400 Kč), respektive o 12 procent v případě vyšších platových skupin. DB to odmítly. Poslední veřejná nabídka slibovala zvýšení mezd o 12 procent u nižších platových skupin, o deset u středních a o osm procent u vyšších. K tomu dráhy navrhovaly jednorázovou protiinflační prémii 2 850 eur (67 600 Kč), kterou by zaměstnanci díky vládnímu kompenzačnímu balíčku nedanili.

Se zvyšováním mezd chtěly dráhy postupně v několika krocích začít od prosince, což bylo podle odborů příliš pozdě. Dalším bodem sváru je délka kolektivní smlouvy. Odbory ji chtějí uzavřít na 12 měsíců, Deutsche Bahn na 27 měsíců.

V současném sporu o zvýšení mezd odbory EVG zorganizovaly dvě stávky, které zablokovaly železniční dopravu v Německu. Protest měl dopad i na přeshraniční spoje. V případě České republiky dálkové spoje do Německa končily v poslední stanici na českém území a příhraniční regionální spoje fungovaly pouze na českém území.

Nyní odbory pořádají hlasování mezi svými členy pracujícími u DB o časově neomezené stávce, která by podle Hauensteina v případě neúspěchu smírčího řízení hrozila od září. Výsledek dotazování, které je časově a organizačně náročné, se očekává ke konci července.