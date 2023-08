Německo usnadní cizincům získání německého občanství, čekání se zkrátí

Podle spolkové ministryně vnitra Nancy Faeserové země změnu potřebuje, aby díky jasné vyhlídce na život v Německu dokázala přilákat odborníky.

„Německo potřebuje moderní zákon o občanství. Nyní vláda takový návrh přijala. Pokud mohu, tak říkám konečně,“ prohlásila Faeserová s tím, že v předchozí vládě s konzervativní unií CDU/CSU nedokázala sociální demokracie (SPD) takové změny prosadit.

Vláda chce úpravou nejen získat odborníky ze zahraničí, ale chce rovněž povzbudit stávající cizince, kteří v zemi žijí, aby se k Německu přihlásili. V Německu se zhruba 84 miliony obyvatel žije přes 12 milionů lidí bez německého pasu, z nichž takřka polovina je v Německu už déle než deset let.

Podle Faeserové změna může pomoci starší generaci takzvaných gastarbeiterů, kteří přijeli na pozvání za prací a přispěli k ekonomickému rozmachu Německa.

Faeserová zdůraznila, že cesta k získání občanství bude nyní kratší a bude mít jasná pravidla. Místo současných osmi let pobytu bude možné o německý pas požádat po pěti letech.

Pro cizince, kteří jsou obzvláště dobře integrovaní, postačí lhůta tří let. „To bude platit v případech, kdy takoví lidé dosahují v práci vynikajícího výkonu, případně se angažují jako dobrovolníci, mluví velmi dobře německy a dokážou si pro sebe a svou rodinu vydělat na živobytí,“ uvedlo ministerstvo vnitra.

Zájemci o německý pas se vedle znalosti němčiny musí jasně hlásit k německým hodnotám svobodné společnosti. Pro starší generace gastarbeiterů bude platit výjimka z jazykového testu, který nebudou muset podstoupit, pokud se v běžném životě dokážou německy bez výraznějších problémů domluvit.

Rychlejší cestu k občanství budou mít i děti, které se v Německu narodí. Pokud nejméně jeden rodič žije v zemi alespoň pět let, získá občanství bez podmínek i narozený potomek. „To je velmi důležité. Ze zkušeností víme, že děti s německým občanstvím se výrazně lépe zapojují do školního vzdělávání,“ řekla Faeserová s tím, že to platí i pro systém mateřských škol.