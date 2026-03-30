Velký návrat? Německo počítá s odchodem 80 procent Syřanů, Šara láká uprchlíky zpět

  15:28aktualizováno  15:35
Do Sýrie by se mělo vrátit 80 procent Syřanů žijících v Německu, uvedl po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou německý kancléř Friedrich Merz. Německo má podle něj zájem na tom, aby v zemi zůstali dobře integrovaní Syřané. Naopak trestané občany Sýrie chce Merz do vlasti deportovat co nejdříve. V Německu žije s různým statusem až milion Syřanů, většina do země přišla v letech 2015 a 2016.
Německý kancléř Friedrich Merz (vpravo) a syrský prezident Ahmad Šara (vlevo)...

Německý kancléř Friedrich Merz (vpravo) a syrský prezident Ahmad Šara (vlevo) na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30. března 2026) | foto: AP

Německý kancléř Friedrich Merz (vpravo) a syrský prezident Ahmad Šara (vlevo)...
Německý kancléř Friedrich Merz (vpravo) a syrský prezident Ahmad Šara (vlevo)...
Syrský prezident Ahmad Šara na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30....
Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30....
„V delší perspektivě příštích tří let, a to bylo i přání prezidenta Šary, by mělo 80 procent Syřanek a Syřanů, kteří se nyní zdržují v Německu, vrátit do vlasti,“ řekl Merz. Zdůraznil, že Německo má zájem na tom, aby v zemi zůstali dobře integrovaní Syřané, zmínil například lékaře či inženýry. Kancléř rovněž zmínil, že požádal prezidenta Šaru, aby jeho země přijala přednostně ty Syřany, kteří se v Německu dopustili trestných činů. Dodal, že jde o „malou skupinu, která dělá problémy“.

Šara na tiskové konferenci zdůraznil, že Damašek má zájem na tom, aby se do vlasti vrátili lidé, kteří z ní uprchli před válkou. Pomoci by měli s obnovou země. „Válka skončila, ale boj o obnovu teprve začal,“ řekla prozatímní hlava státu. Merz dodal, že je Německo připraveno s hospodářskou a politickou stabilizací Sýrie pomoci.

Podle Merze se Německo a Sýrie dohodly, že vytvoří společnou operační skupinu, která bude pomáhat Syřanům při návratu z Německa do vlasti. Šaru kancléř vyzval, aby v Sýrii „vytvořil prostor“ pro to, aby se mohli vrátit všichni - bez ohledu na etnický původ či náboženské vyznání. Syrský prezident uvedl, že jsou v zemi vítáni všichni syrští uprchlíci. Dodal, že je vnímá jako obrovský lidský kapitál, který může pomoci s navázáním dobrých politických i hospodářských vztahů s Německem i dalšími zeměmi, do kterých dříve uprchli.

K poválečné obnově Sýrie by měli podle Merze významně přispět lidé, kteří uprchli za hranice.

Od pádu Asada se z Německa vrátily dva tisíce Syřanů, azyl chce několikanásobek

Šara se v pondělí dopoledne sešel s prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, jednal se zástupci německého hospodářství a po poledni jednal s Merzem. Návštěvu doprovázejí přísná bezpečnostní opatření i protesty Šarových odpůrců.

V prosinci 2024 padl v Sýrii autoritářský režim prezidenta Bašára Asada, a to pod tlakem ofenzivy povstalců z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS). Novým prezidentem se stal právě vůdce povstalců Šara. Skončila tím oficiálně i syrská válka, která začala už v roce 2011.

Horší než Sýrie. Evropa se děsí migrační vlny ze zničeného Íránu a Libanonu

V Německu pád Asadova režimu vyvolal debatu, zda není na čase, aby se syrští uprchlíci vrátili do vlasti a pomohli ji znovu vybudovat. Například německý ministr zahraničí Johann Wadephul ale loni na podzim po návštěvě Damašku zapochyboval, zda je možné, aby se Syřané začali hromadně vracet vzhledem k míře destrukce. Popudil tím část svých kolegů z konzervativní unie CDU/CSU, kteří prosazují přísnější migrační politiku.

Podle údajů ministerstva vnitra nyní pobývá v Německu s různým statusem zhruba 950 000 Syřanů. Většina z nich přišla v letech 2015 a 2016 ve velké uprchlické vlně. Řada z nich už ale po deseti letech v zemi má německé občanství.

